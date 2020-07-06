Почему полиция и закон бессильны в OrheiLand

Крупнейший в Молдове парк развлечений OrheiLand возобновил свою работу в воскресенье вопреки запрету национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Партия Шора пытается использовать его для целей политической пропаганды. В то же время Кишинев демонстрирует избирательный подход, запрещая оргеевцам то, чего не запрещает кишиневцам.

В пресс-релизе партии «Шор» отмечается, что решение о возобновлении работы принято единогласно общим собранием жителей города, сообщает Инфотаг. Группа депутатов, включая Марину Таубер, Игоря Химича, Регину Апостолову, заявила собравшимся оргеевцам, что запреты, введенные властями в отношении OrheiLand, «являются оскорбительными, незаконными и политическими».

Отметим, что часть парламентариев партии «Шор» в сентябре прошлого года были лишены депутатской неприкосновенности. Это Петру Жардан, Марина Таубер и Регина Апостолова. Еще раньше, 15 августа, иммунитета лишился сам Илан Шор. Необходимость этой меры исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу год назад мотивировал проведением срочных мер расследования. Всего партия «Шор» получила семь мандатов в высшем законодательном органе страны: пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам.

Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич. О том, как идет расследование, ничего не известно, что дает возможность шоровцам говорить о невиновности своего лидера. Шор с июня 2019 года скрывается от молдавского правосудия за границей, и все как будто забыли о взятках, которые он делал Филату. Он не посещает заседания парламента, но это не стало основанием для того, чтобы отозвать его мандат. Шор свободно координирует свою деструктивную деятельность с другим эмигрантом, Владом Плахотнюком, и натравливает жителей Оргеева на центральную власть, объявляя себя единственным защитником х прав и благополучия.

«Попытка закрыть парк направлена против партии «Шор» и лично против ее председателя», - говорили на акции протеста оппозиционеры, скандируя: «Браво мэру Вережану!», «Позор Додону!», «Долой мафию Додона!», «Победа!». Депутат Марина Таубер выкрикивала: «В этом городе решения принимают жители, а не Додон! Это наша территория, это наш город! Мы будем поступать так, как хотят жители! Привет Додону!».

МВД мягко попеняло политикам, предупредив, что они нарушают закон и подстрекают горожан к несоблюдению мер защиты, подвергая риску их жизнь и здоровье. В полиции напомнили, что решением нацкомиссии допускается проведение собраний граждан в количестве до 50. В Орхее на акции было не менее 150 человек, но никого не оштрафовали: просто предупредили, что документируют все нарушения. Как документируют, видимо, уже год все «нарушения» Шора.

В социальной сети Марина Таубер заявила, что парк OrheiLand может работать даже в период пандемии по причине принятия там особых мер. «Здесь мы обеспечиваем социальное расстояние, мы можем себе это позволить, потому что мы находимся на шести гектарах, у нас есть маски и перчатки для каждого посетителя, у нас есть дезинфицирующие средства, есть термометры для измерения температуры тела, у нас есть обученные люди, в том числе руководство и администрация OrheiLand, которые очень внимательны и к соблюдению социального расстояния и к дезинфекции всех механизмов», цитирует IPN.

На собрании жителей Оргеева 5 июля Таубер указала, что власти избирательно относятся к деятельности зон отдыха, что Додон якобы сводит счеты с Шором из зависти, не имея такой жемчужины, как OrheiLand. Примар Орхея Павел Вережану также заявил, что запреты против OrheiLand носят политический характер, а зоны отдыха не являются очагами коронавируса, о чем свидетельствуют и статистические данные. «Из 21 ребенка, инфицированного в Оргеевском районе в течение трех месяцев, четверо заразились в семье, а не в местах отдыха или здесь, в OrheiLand», - сказал примар, не объяснив, как это удалось вычислить.

В субботу, 4 июля, Марина Таубер самолично посетила парк Валя Морилор в Кишиневе, чтобы «продемонстрировать двойные стандарты власти по отношению к оргеевцам и OrheiLand». Она обратила внимание на оживленный пляж, спортивные площадки, полные людей, играющих в футбол или волейбол, работающие без ограничений развлекательные зоны для детей. Она отметила, что в Валя Морилор нет ни одного панно с информацией об опасности заражения. «Никто не носит перчатки, маски, нигде не было дезинфицирующего средства, на траве сидели группы, состоящие более чем из трех человек, и никто не соблюдал социальное расстояние», - резюмировала депутат. И с ней трудно не согласиться. Хотя МВД заявляет, что в зонах отдыха Кишинева аттракционы, парки развлечений, пляжи не работают, все знают, что это неправда. В парках полно отдыхающих, они купаются, загорают и выводят детей на игровые площадки.

В тот же день 4 июля национальное агентство общественного здоровья распространило пресс-релиз, в котором предупредило о риске распространения инфекции COVID-19 в парке развлечений OrheiLand в условиях большой потока людей, особенно детей, и невозможности соблюдения социальной дистанции. В послании отметили, что детей сопровождают пожилые люди, есть риск заражения, а взрослые помоложе могут быть бессимптомными носителями вируса. Агентство предупредило, что в Оргеевском районе наблюдается рост заболеваемости, а из-за большого потока людей возникнут препятствия в установлении источника инфекции или контактов в ситуации возможной вспышки инфекции. Но все это рождает лишь недоумение и вопрос: почему же виновных штрафуют только в Кишиневе?

Тем, кто оштрафован за то, что сидел в парке на скамейке или торговал укропом на улице, придется платить, предупредил премьер Ион Кику. Отмену наложенных штрафов он считает невозможным. В то же время другие нарушители делают что хотят. Среди граждан все больше распространяется пофигистское отношение к запретам. Достаточно посетить столичный Центральный рынок, чтобы увидеть: люди трутся друг о друга в тесных проходах, потому что администрация из жадности не захотела расширить расстояния между прилавками, сократив количество торговых мест. Защитные маски каждый второй носит чисто формально, не закрывая ими нос и рот. У продавцов нет дезинфектантов, а если есть, они заметно разбавлены.

Но как можно людей за это наказывать, когда укравшие миллиард не только преспокойно гуляют на свободе, но и готовятся к новым выборам? Рейтинги партии Шора растут за счет популистских акций. Судя по последним опросам, она имеет шанс вновь попасть в парламент: оргеевцы охотно отдадут свои голоса за подачки.

Ион СТОЙКА