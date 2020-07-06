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Григоре Новак: Плаха-Шор вновь хотят захватить Молдову
06.07.2020

Социалист разъяснил поведение оппозиционных парламентариев. Свое видение ситуации он изложил в публикации на личной странице в соцсети Facebook.

- Канду хочет, чтобы Додон ушел для того, чтобы избавиться от уголовных дел. Фин Плахотнюка Канду хочет, чтобы украденный миллиард остался у Плахотнюка и Шора.

Канду хочет отставки Додона для того, чтобы украденный аэропорт остался в кармане олигархов. Канду хочет отставки Додона, чтобы Плаха-Шор вновь захватили Молдову. Народ вам этого не позволит и скажет Канду, твой дом – тюрьма, - написал депутат ПСРМ Григоре Новак.

Автор: Михаил Генчу


 
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