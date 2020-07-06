У Цыку вновь вопросы к советской власти

Гнет свою линию. Октавиан Цыку, известный унионист и глава партии PUN, обращается в Конституционный Суд с запросом о "жертвах советских депортаций".

Это связано со второй волной депортаций 1949-го года, от 6-го июля. Речь идет от всего лишь нескольких сотнях человек, но, разумеется, для того, чтобы напоминать о "зверствах советского режима", им хватает и одного человека - а если его нет, то историю вполне могут и придумать. Борьба с коммунизмом - она такая...

- Речь идет о большой категории, почти 300 человек, которые были лишены права пользоваться статусом жертвы тоталитарного коммунистического режима, - заявил Цыку, слова которого приводит Tribuna.

Его коллега по партии Ион Кобышенко поддакнул:

- В 1992 году парламент принял Закон о реабилитации жертв политических репрессий. В 1994 году парламент вынес Закон, которым истолковал норму, предусмотренную первым законом и отметил, что не все дети, рожденные в местах репрессий, обладают статусом жертвы политических репрессий, а только те, которые считаются детьми от брака, заключенного до репрессий. В 2015 году парламент инициировал законодательную процедуру о признании синтагмы лишенной силы.

Этот проект был утвержден всеми парламентскими комиссиями. Юридическая комиссия по вопросам назначений и иммунитета утвердила и в первом и во втором чтении этот проект и составила отчет. В 2020 году Юридическая комиссия по вопросам назначений и иммунитета вынесла отрицательное заключение по этому проекту. По этой причине я счел, что нужно обратиться по этому вопросу в КС, - пояснил он.

В общем, привычная песня националистов про "страдания и репрессии". О том, сколько жизней загубил их национализм в 90-е и через какие испытания прошли по их вине сотни тысяч жителей Молдавской ССР, а затем и независимой Молдовы, эти люди не вспоминают, и никогда не пожелают вспомнить. Потому что за эту память им не платят. А память ведь, знаете, она такая - избирательная.

Автор: Михаил Генчу