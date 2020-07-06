Ливни с грозами обрушатся на Молдову во вторник

Жителей республики ожидает ненастный день с грозами, ливнями и порывистым ветром.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник,7 июля, жара в Молдове несколько отступит, на севере республики будет даже прохладно – до +25 градусов Цельсия. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах республики в ночные часы термометры покажут от +18 до +21 градуса. Днем будет даже прохладно – от +20 до +25 градусов по Цельсию. Ожидаются ливни с грозами и порывистый ветер до 14-15 м/с.

В центральной части страны и Кишиневе ночью будет от +19 до +22 градусов, но уже с утра погода начнет портиться. В течение всего дня ожидаются ливни с грозами, местами сильные, и северный ветер порывами до 12-13 м/с. Температура опустится до +25…+28 градусов Цельсия.

На юге Молдовы сохранится жаркая погода: ночью будет от +20 до +22 градусов Цельсия, днем – от +27 до +30 градусов. Ливни с грозами больше вероятны во второй половине дня, а вот ветрено будет с самого утра.

В последующие сутки станет еще прохладнее, сохранится дождливая ветреная погода.

Гидрологи продлили до 8 июля желтый код опасности в связи удержанием высоких уровней воды в реках Прут и Днестр и опасностью выхода воды на пойму.