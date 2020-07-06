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Экономика
Глава «Молдовагаз» рассказал о снижении цены на голубое топливо
06.07.2020

Вадим Чебан поделился с гражданами республики хорошей новостью.

Уже осенью текущего года цена на природный газ существенно снизится и составит 100 долларов за 1000 кубометров. Об этом председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил в интервью общественному телевидению GRT. Глава «Молдовагаз» считает выгодным для Молдовы контракт с российской энергетической компанией «Газпром».

- Сейчас в июле мы покупаем газ дешевле. В четвертом кварте этого года цена будет еще дешевле – 100 долларов. Это очень конкурентная цена по сравнению с теми котировками, которые существуют на региональном рынке и в целом по Центральной Европе, - отметил Вадим Чебан.

По словам руководителя «Молдовагаз», в зимний период (с октября по март) потребители будут получать газ «по более справедливой цене».

В настоящее время цена природного газа составляет 160 долларов за 1000 кубических метров.


 
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