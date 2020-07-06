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Фуркулицэ пояснил усиление истерики Pro Moldova
06.07.2020

Все очень прозаично и легко объясняется. Группировка Pro Moldova выглядит как наиболее недовольная нынешним положением вещей - и это при том, что именно ее многолетняя деятельность, правда, под чуть иной вывеской, усугубила общий кризис в Молдове.

Несколько лет доминирования Канду и компании не только привели к потере драгоценного времени, но и полностью разочаровали многих граждан в мечте о том, что когда-то и тут будет хорошо. А сейчас они... недовольны, и социалист Корнелиу Фуркулицэ пояснил, почему:

- ПСРМ поддерживает главу государства, избранного всенародно, и расценивает истеричную кампанию Андриана Канду и партии “Продам Молдову” как отчаянный шаг в защиту того, что они украли у страны и народа.

Они запустили это действо именно сегодня, чтобы отвлечь внимание от того, что Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор блокирует финансовую помощь сотням тысяч жителей нашей страны. Но граждане всё видят и понимают, и на выборах скажут, кто был прав, а кто – нет, - написал в Facebook Фуркулицэ.

Автор: Михаил Генчу


 
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