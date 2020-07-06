А как же Шор? Жасмин в Израиле, но гостить будет у бабушки Сони

Жена Шора, российская певица Жасмин, улетела с детьми в Израиль, где в настоящее время находится беглый молдавский олигарх.

Однако о муже Жасмин даже не упоминает. Впрочем, не делает она это уже долгие месяцы.То, что в Израиле с ограничениями вопрос стоит гораздо жестче, чем в России, певицу не смутило – в ее программе экскурсии и знакомство детей с местными достопримечательностями.

- Шалом, Израиль! Да-да, мы улетели. И дети устали от однообразия за время самоизоляции, и мне давно хотелось сменить обстановку, и вообще все очень соскучилась по морю, ведь я родилась на берегу Каспия, а детки унаследовали мою безграничную любовь к воде. Сочетаем теперь приятное с приятным: гостим у моей бабушки Сони, которая правнукам несказанно рада, и насыщаемся витамином D. Отдых отдыхом, но я все же стараюсь знакомить детей с уникальной культурой Израиля и выезжать на экскурсии.

Сегодня побывали в Национальном парке «Кейсария» – это старый центр древнего города Кейсария, названного так Иродом I в честь кесаря Августа. Город стал административным центром Римской прокуратуры в Иудее, а также был основной базой римских легионов. К сожалению, большая часть его ушла под воду много веков тому назад, но что осталось – завораживает. Хотели бы вы еще фото и рассказов о наших израильских приключениях, друзья? – написала Жасмин на своей странице в Instagram.

В ответах на комментарии певица написала, что прилетела в Израиль обычной авиакомпанией и пробыла на карантине две недели.

- В Израиле у меня пожилая бабушка, и вылететь для ухода за пожилыми родственниками можно. Зачем делать лишнюю проблему о деньгах и законах там, где деньги не при чем, а законы соблюдены? – отметила Жасмин.