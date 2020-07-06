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Экономика
Новая неделя началась с падения курса молдавского лея Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/novaya-nedelya-nachalas-s-padeniya-kursa-moldavsko-1241325
06.07.2020

Молдавский лей обесценился по отношению к евро и доллару США.

Согласно данным Национального банка Молдовы, во вторник, 7 июля, молдавский лей значительно потеряет в цене. Евро подорожает по отношению к лею сразу на 16,6 банов – курс единой европейской валюты составит 19,56 леев. Доллар США прибавит в цене пять банов, и будет стоить 17,31 леев.

На три бана подорожает также румынский лей – он будет стоить 4,04 леев РМ. Цена за российский рубль и украинскую гривну сохранится, соответственно, на уровне 0,24 леев и 0,64 леев.

Пара евро/доллар в настоящий момент торгуется на мировых биржах в соотношении 1,1328. 
Официальный курс Молдовы представляет цену молдавского лея по отношению к валютам других стран.

Подготовил Михаил Генчу


 
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