Богдан Цырдя высмеял заявление Нэстасе о поддержке Бухарестом правительства DA

Представьте, что политик, вернувшийся из Москвы, заявит о благословении на формирование правительства....

Радость Нэстасе по поводу заверений в поддержке со стороны Румынии правительства DA, если так называемым «проевропейцам» удастся сместить Кику, вызывает, по меньшей мере, недоумение. Особенно если учесть, что Молдова пока еще независимое государство, и никто извне не вправе нам указывать, что делать и какое правительство выбирать.

И уж меньше всего шансов сформировать хоть какое-то правительство у ППДП во главе с Андреем Нэстасе, прежде всего потому, что его не допустят к этому его «коллеги» из «ПРОдам Молдову» и ПДС. А ссылка на поддержку Бухареста в этом вопросе уж совсем за гранью добра и зла – и руководить он также планирует с подсказки наших «братьев», которые в своей стране пока что не добились особых успехов?

По этому поводу депутат и политолог Богдан Цырдя напомнил лидеру ППДП, что в свое время Плахотнюк также получил благословение в Бухаресте от самой В. Нуланд, и где он сейчас?.

Комментарий Богдана Цырди без купюр.

- М-маразм. Андрей Нэстасе утверждает, что получил заверения в поддержке Румынией создания нового проевропейского правительства, ответственность за которое планирует взять на себя Платформа DA.

А представьте себе, что политик, вернувшийся из Москвы, заявляет, что получил благословение на формирование правительства?

P.S. А может надо попробовать?

P.P.S. Напомним Нэстасе, что Плахотнюк получил в 2016 благословение от самой В. Нуланд. И тоже из Бухареста. Сейчас он в Майями, - написал Цырдя на своей странице в Facebook.

Подготовил Михаил Генчу