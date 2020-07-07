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Политика
Независимый депутат выступил против блокирования работы парламента
07.07.2020

Пора определиться – или депутаты работают на благо граждан, или идут на досрочные выборы.

Независимый депутат Александр Олейник осудил бойкот парламента, устроенный представителями ПДС, ППДП, Pro Moldova и Партии «Шор». Он отметил, что ряд политических событий отразились на законодательном процессе, чем и пытаются воспользоваться некоторые политики. А в итоге пострадают граждане и государство. Независимый депутат призвал найти компромисс, потому решения ждут вопросы, которые касаются повседневной деятельности врачей, фермеров, военных, чиновников и других категорий граждан. И чтобы внести необходимые изменения, парламент должен работать.

Но в нынешней ситуации, по мнению Олейника, разумным выходом из кризиса могут стать досрочные выборы.

- Страна «горит» в прямом и переносном смысле, фермеры больше не знают, что делать, а депутаты игнорируют заседания парламента. Я думаю, что настало время, когда каждый должен определить – или мы работаем на благо граждан, оставляя в стороне интересы партии, или мы идем на выборы, и избиратель сам решит, кто заслуживает представлять его в парламенте, – заявил Александр Олейник журналистам портала Tribuna. 

Подготовил Михаил Генчу


 
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