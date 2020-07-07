Организаторов протеста в OrheiLand ждет наказание

Организаторы протестов в Оргееве подвергают риску жизнь и здоровье людей.

Об этом говорится в пресс-релизе Генинспектората полиции, распространенном сегодня, 6 июля. В документе также указано, что некоторые политики, представители местной публичной администрации и предприниматели Оргеевского района нарушают закон, подстрекая граждан к несоблюдению мер защиты от коронавируса, и тем самым подвергают риску жизнь и здоровье людей.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, разрешено проведение единичных массовых мероприятий численностью до 50 человек «при соблюдении всех мер по защите от COVID-19 и заполнении эпидемиологического бланка». Между тем 5 июля «более 150 участников организованной в Оргееве акции протеста подверглись риску заражения».

Правоохранительные органы также подчеркивают, что деятельность парка развлечений будет прекращена до тех пор, пока Национальная комиссия по общественному здравоохранению не примет решения по открытию такого рода парков по всей стране.

- В настоящее время гражданам разрешаются прогулки на свежем воздухе и другие виды деятельности, позволяющие сохранять социальную дистанцию. Деятельность парков развлечения по-прежнему запрещена, – сообщает Генинспекторат полиции.

Подготовил Михаил Генчу