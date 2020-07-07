Людям часами приходится простаивать на солнцепеке, чтобы подать документы в НКСС

В отделениях Национальной кассы социального страхования (CNAS) в Кишиневе наблюдается столпотворение.

Пожилые люди выстраиваются в очереди, чтобы успеть подать документы для пересчета своих пенсий. Сделать это они могут только до 15 июля, сообщает Noi.md.

И вот стоят семидесятилетние старики, находящиеся в группе риска, часами под палящим солнцем у офиса CNAS в столичном секторе Буюканы. И не потому, что из-за пандемии COVID-19 внутрь помещения пропускают ограниченное количество людей. Во дворе этого офиса имеется некоторое количество скамеек, специально предназначенных для ожидающих приема пенсионеров, но охранник их туда не пропускает, лично сопровождая каждого входящего от ворот.

Понятно, что закон предписывает, чтобы документы в НКСС пенсионеры и соискатели пенсий предоставляли лично, с этим пока не поспоришь. Но каким законом обозначено, что при этом их обязательно нужно держать за оградой на солнцепеке, не позволяя присесть на скамейки в тени деревьев, раз уж они вынуждены выстаивать в очереди?

Утверждение ведомства, что они ничего не могут сделать, таков закон, выглядит, по меньшей мере, неубедительным – могут, как минимум, позволить им пройти во двор данного офиса и присесть в тени деревьев.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выступило с инициативой, которая позволит пожилым людям в Молдове оформлять право на пенсию посредством выдачи доверенности. Но когда еще это будет…

Подготовил Михаил Генчу