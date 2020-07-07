Жители Кишинева требуют запретить езду на велосипедах в парке Валя Морилор

Представляют опасность для пешеходов. Исполнительница Ирина Ковальски выступила с инициативой запрета езды на велосипедах в парке Валя Морилор, по ее мнению, это опасно для людей, гуляющих пешком. Причиной послужил инцидент, в котором пострадала ее 7-летняя дочь.

Как поведала Ирина, это случилось по время прогулки, в ходе которой старшая дочь Лиза решила покататься в коляске, в которой прогуливали ее младшую 7-месячную сестренку. В то время как сосед Ирины катал девочку в коляске, мимо промчался парень на популярном ныне электрических самокатах.

Проезжая, он задел коляску, в связи с чем, разумеется, произвел определенные неудобства - в частности, сосед вообще упал на землю, пострадала и девочка. Усугубило ситуацию и то, что самокатщик, по заверениям исполнительницы, был пьян - теперь Ковальски считает, что такие инциденты крайне опасны для всех прогуливающихся и требует запрета езды на велосипедах в парке Валя Морилор.