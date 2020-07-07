Румыния снова закрылась от Молдовы - даже чаю не попили

Список опубликовало посольство Молдовы в Бухаресте [список стран-счастливчиков]

Еще недавно мы искренне радовались тому, что Румыния приняла решение отменить обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в соседнюю страну граждан Молдовы.

Молдаванам рекомендовалось лишь самоизолироваться в том случае, если они контактировали с больными коронавирусом.

Ну и, чтоб въезд медом не казался, тем, кто собирался въехать в Румынию, не соблюдая карантин, и оказался бы инфицирован, грозил штраф или тюремное заключение за несоблюдение правил безопасности.

И все было хорошо, многие уже собирали сумки и чемоданы, как грянул гром. Посольство Молдовы в Румынии опубликовало список стран, для кого власти соседней страны отменили 14-дневный карантин.

И вдруг – ты-дыщ! – Молдовы там не оказалось (список прилагается – см. фото).

Ватикан – есть, Латвия с Литвой – тоже, Испания – пожалуйста, а молдаване – до свидания!

В общем, ждем обновления списков с нетерпением: глядишь, румыны одумаются – соседи все-таки.

ЛИДИЯ ТКАЧ