Теперь официально: Украина теряет государственность. Стоит ли беспокоиться молдаванам?

Гостайна и ее сохранение, наряду с казной и вооруженными силами, в современном мире являются одним из признаков государственности – независимости страны.

В распоряжение журналистов попала внутренняя переписка СБУ и украинского оборонного ведомства: согласно опубликованной информации, американские военнослужащие и отдельные представители промышленности США получают доступ к информации, содержащей государственную тайну.

Работа американских военных организована в рамках программы правительства США по внедрению информационных технологий. Главным подрядчиком по закупке и монтажу оборудования стала американская компания «Black Box», специализирующаяся по выполнению работу в сфере информационных технологий.

В документации представлен список «военных советников» США, которые официально получают допуск к информации, содержащей государственную тайну Украины, а именно: о боевом и численном составе воинских частей, системе управления войсками, порядке взаимодействия подразделений, боевой и мобилизационной готовности, системе боевого дежурства, а также местах дислокации, техническом состоянии, характеристиках и системе охраны пунктов управления.

Изучая нормативно-правовую базу как соседнего государства, так и большинства других независимых стран, мы можем прийти к выводу, что в пресловутом допуске к гостайне отказывают не только иностранным гражданам, но и лицам «постоянно проживающим за границей или в случае оформления ими документов на выезд для постоянного проживания за границей» (статья 23 закона Украины о государственной тайне).

Эта ограничительная мера вполне объяснима, ведь наличие гостайны наряду с казной и вооруженными силами в современном мире - один из признаков государственности, независимости страны.

Таким образом, если опубликованные в СМИ документы действительно являются подлинными, то украинские силовики своим решением фактически официально признали утрату пресловутой «незалежности», заявив о верховенстве интересов США над национальными.

Отметим, что зачастую между государствами происходит обмен секретной информацией: военные и спецслужбы передают друг другу сведения о международных террористических организациях, правительства делятся экономическими данными. Однако все это происходит на взаимном уровне, в данном же случае, что неудивительно, сотрудничество носит односторонний характер. В 2008 году власти Грузии пошли на аналогичный шаг, де факто предоставив американским инструкторам право на управление местными вооруженными силами. Чем это закончилось для Тбилиси хорошо известно…

Для жителей Молдовы данный прецедент, на наш взгляд, также представляет интерес. Только за последние десять лет власти Кишинева заключили множество соглашений с Вашингтоном, Киевом и Бухарестом, предусматривающих абстрактное «внедрение информационных технологий». Украинские документы оказались в СМИ из-за абсолютно дырявой системы защиты конфиденциальной информации в местных силовых структурах. В молдавском государстве электронной безопасности уделяется куда большее внимание, и общественность вряд ли узнает, имеют ли право, например, румынские или американские силовики знакомиться с секретной информацией.

Можно предположить, что определенные сведения, относящиеся к государственной тайне, румынские специалисты получают согласно договору о техническом сотрудничестве в области военной стандартизации от 2015 года. Это межгосударственное соглашение предусматривает интенсификацию двустороннего партнерства по реформированию армий государств и консолидацию политики стандартизации с практикой НАТО и Евросоюза.

Для развития государства предоставление права иностранным специалистам получать доступ к информации закрытого характера также представляет опасность и с точки зрения устойчивой внешней политики, направленной на установление взаимовыгодных отношений с третьими странами. Так, руководство любой страны (или компании), желающее установить сотрудничество, например, с Украиной, должно отчетливо понимать, что сохранение конфиденциальности в данном случае просто невозможно, и к обсуждаемым (передаваемым) сведениям моментально получат доступ не только американские власти, но и заокеанские бизнесмены. В современных же условиях данный факт может оттолкнуть не только русских, но и представителей КНР и даже отдельных стран Западной Европы.

Александр МЕДВЕДЕВ