Центральный рынок начал дробиться?

Скандал с закрытием рынка «Дельфин» в секторе Буюканы принял интересный оборот.

Изначально столичный мэр Ион Чебан потребовал от администратора частного рынка эвакуировать незаконно установленные на тротуаре киоски, равно как и цветочные палатки, расположенные вокруг рынка, поскольку у большинства разрешительных документов истёк срок действия. Тот с решением примэрии не согласился. Более того, он сам закрыл рынок.

Чебан посчитал это шантажом и пригрозил: «Мы найдем в секторе места, где люди смогут торговать». И уже на оперативном совещании со службами примэрии 6 июля выступил с предложением создать секторальные филиалы Центрального рынка.

Как заявил столичный мэр, «таким образом будут обеспечены свежей сельскохозяйственной продукцией те микрорайоны столицы, где сейчас нет рынков, или, как в случае с рынком «Дельфин», они были закрыты». «Проблема существует на Рышкановке, Буюканах, частично на Ботанике. Давайте подумаем, что мы можем сделать в этих секторах, может быть, подразделения Центрального рынка или секторальные филиалы, чтобы они работали как публичные пространства и открытые рынки», – такую задачу поставил Ион Чебан перед вице-примаром Ингой Ионесий и директором Центрального рынка Ионом Пынтя.

Несколько месяцев назад Пынтя вместе с рабочей группой должен был представить на обсуждение и утверждение муниципальному совету концепцию модернизации МП «Центральный рынок». Сейчас трудно сказать, на какой стадии находится его разработка, но, похоже, в ближайшие дни по предложению генпримара в него придется внести коррективы по поводу секторальных филиалов. Окончательный вариант документа Ион Чебан потребовал представить к 10 июля.

Но, может быть, коль и так опоздали, не стоит торопиться с включением этого документа в повестку дня муниципального совета. Может быть, стоит поинтересоваться у самих кишиневцев, нужны ли им и где именно нужны такие рынки. И пусть они вместе со своими преторами определятся. Иначе кто-то может подумать: в городе идет банальный передел собственности.

Мария БУИНЧУК