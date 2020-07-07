«Это геноцид!» Наталья Давидович об издевательствах властей над пенсионерами

Наталья Давидович, известная журналистка, написала на своей странице в соцсети эмоциональную публикацию об издевательствах властей над пенсионерами.

«Прошу прощения у тех, кого покоробит крепкое словцо, но другого не нашлось, я честно старалась. Закройте глаза и уши, но это пи@дец, дорогие товарищи. Кому, скажите на милость, пришла в голову гениальная идея в эту адскую жару сгонять стариков в кассы Социального страхования (CNAS)?!

Позавчера я узнала, что мама моей подруги — очень ответственная женщина, честно просидевшая на карантине 3 месяца, оказалась в больнице с ковидом. Вышла из дома один-единственный раз — сдать документы в CNAS, чтобы ей пересчитали пенсию. Наши, бл@дь, чиновники вместе с депутатами (снова не удержалась) решили, что старики только лично должны доставить им свои документы. А какого рожна, спрашивается, вы на весь мир трубите о самом современном оснащении всех госструктур IT-технологиями, если к вам эти гребанные бумажки надо своими руками нести, как в позапрошлом веке?! Пешком, нахер, как Ломоносов из Холмогор в Москву. Зачем все эти отчеты в электронном виде?! Вы их что, потом в ведомости от руки переписываете?

Только что говорила с мамой, которая тоже 4 месяца честно сидит дома, и только на выходные выезжает на дачу. Как вы думаете, куда они завтра с папой лыжи навострили? Правильно, в собес. Потому что им сказали, что документы на перерасчет пенсии можно сдать только до 15 июля! Мама же рассказала, что ее сестра с мужем ходили туда на прошлой неделе и простояли в очереди, внимание! ЧЕТЫРЕ ЧАСА! Семидесятилетние старики! Четыре часа под палящим солнцем, разумеется, потому что ковид, и в помещении толпиться нельзя.

И вот я хочу спросить тех, кто все это придумал: вы в своем уме вообще?! Или вы это нарочно? Группа риска, бл@дь, старше 63 на улицу не выходить? Не верю в рукотворность вируса, но начинаю думать, что кто-то решил воспользоваться им, чтобы свести в могилу наших стариков. И это называется ГЕНОЦИД!

Я звонила в CNAS и спросила — могу ли я подать документы за родителей, мне сказали — нет, они могут сделать это только лично. На мой вопрос — как вы себе это представляете в такое пекло и с учетом эпидемиологической ситуации, мне ответили — мы ничего не можем сделать, девушка, такой закон.

И вот я думаю, а не пошли бы нахер эти ублюдки, которые никак не раздеребанят украденные миллиарды и создают такие законы, чтобы моя мама, всю жизнь проработавшая на это гребанное государство, сейчас рисковала этой жизнью, чтобы ее пенсия стала на 100 евро больше?!

П.С. Делайте репосты. Может, дойдет, куда надо», пишет Наталья Давидович.