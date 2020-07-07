Строительство газопровода Унгень-Кишинёв имеет для Молдовы смысл "исключительно в плане политического пиара", из-за чего "технологически незамысловатый, но экономически и логистически бесполезный объект не могут сдать в эксплуатацию на протяжении многих лет". Как передает "ИНФОТАГ", такое мнение высказал порталу Regional trends analytics эксперт Антон Швец.

Он отметил, что хотя румынские подрядчики обещают завершить строительство уже к 1 августу, "профессионалы отрасли более уклончивы в своих прогнозах".

"Директор АО "Молдовагаз" Вадим Чебан хоть и подтверждает надежду на завершение строительства в 2020 г., всё же заявляет о том, что "какое-то количество румынского газа из Чёрного моря сможет дойти до Молдовы лишь в 2022 или 2023 г. А на сегодняшний день газопровод Яссы-Кишинёв может быть заполнен исключительно российским голубым топливом, поставляемым российским монополистом "Газпром" по т.н. "Турецкому потоку" (через Турцию и Болгарию). Таким образом, будь то прямые поставки через Украину или реверсные через "Турецкий поток" и Румынию, Молдова ещё долгие годы продолжит потреблять сугубо российский газ", - отметил эксперт.

По его словам, объединение газотранспортных систем Румынии и Молдовы будет иметь колоссальное символическое значение. Оно позволит укрепить позиции Румынии как реального игрока на газовом рынке, увеличив её транзитный потенциал и укрепив транспортную инфраструктуру с прицелом на то, что разработка шельфовых газовых месторождений когда-нибудь начнётся.

"Отдельно данная инициатива интересна Молдове с точки зрения приднестровской проблемы. Сегодня физически транзит газа осуществляется через территорию левобережья в адрес остальной Молдовы, что позволяет Тирасполю иметь сильные позиции в газовых вопросах, в том числе накапливать за АО "Молдовагаз" историческую задолженность.

При реверсных поставках даже российского газа потенциал влияния Тирасполя заметно сократится. Это категорически важно в условиях ведущихся переговоров относительно разделения газотранспортной системы всей Молдовы в соответствии с требованиями третьего энергопакета ЕС, которое может завершиться уже в 2020 году. От того, как будет реализована данная задача, без преувеличения будет зависеть региональный энергетический баланс", - пишет Швец.

Он считает, что данный газопровод следует воспринимать "именно в политической и даже геополитической логике, поскольку его экономика и логистика не несут в себе никаких преимуществ в сравнении с традиционным транзитом газа через территорию Украины".

"В использовании пропускных мощностей на данном участке заинтересована разве что Румыния, у которой простаивает газовая инфраструктура на участке Яссы-Унгены. Кроме того, расчетные данные показывают, что цена поставляемого из Румынии газа будет выше, чем с украинского направления. Однако запуск участка может значительно трансформировать роль Румынии на рынке, ситуацию в приднестровском урегулировании, а также иметь колоссальное символическое значение для румыно-молдавских отношений и, следовательно, для внутренней политики обеих стран. Что перевесит - экономика или политика - станет ясно в ближайшие полгода", - заключает автор.