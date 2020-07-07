Политическая нестабильность. Министр иностранных дел готов подать в отставку в любой момент

Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля готов освободить кресло министра в любой момент в условиях политической нестабильности.

"Лично я готов уйти с должности в любой момент. Политическая нестабильность становится серьезной проблемой для экономического роста, для развития, модернизации страны, для осуществления реформ, для многих других хороших вещей, которые должны произойти в нашем государстве, но их не происходит, потому что в центре внимания политиков в Республике Молдова политическая борьба, скандалы и т. д. Конечно, мне это не нравится, и для деятельности правительства, министерства эта нестабильность является препятствием", - сказал Олег Цуля в интервью Europa Liberă, цитирует agora.md

Цуля говорит, что внешние партнеры не знают, как реагировать на политическую ситуацию в Республике Молдова, и некоторые проекты будут приостановлены или отменены.

"Ясно, что многие сообщения, которые мы могли бы получить из-за границы, также отменяются, потому что люди не знают, как справиться с ситуацией в Республике Молдова, занимают выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будут разворачиваться эти политические события.

Конечно, я не чувствую себя комфортно, есть много аспектов, которые мы могли бы рассмотреть в министерстве. Есть много планов, много хороших идей о том, как повысить эффективность работы, вещи, связанные с диаспорой, новые механизмы, чтобы обеспечить консульские услуги для граждан, то, как мы развиваем экономическую дипломатию, как мы внедряем новые рабочие механизмы в министерстве...

Есть много аспектов, на которых мы хотели бы сосредоточиться, но совершенно очевидно, что в период политической нестабильности мы многое теряем, и реальных возможностей становится меньше", - отметил министр.