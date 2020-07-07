«Если в сентябре учителям не придет зарплата, это на вашу ответственность»

Премьер-министр Ион Кику прокомментировал очередную отмену заседания парламента, на котором предполагалось принятие четырех законопроектов по инициативе правительства. По словам премьера, депутаты не должны “убегать от премьер-министра, поэтому в четверг он ждет их на пленарном заседании. В противном случае, последствия могут ощутить на себе простые граждане.

„Это верх безответственности. Бойкотируются уже три заседания, депутатами, которых люди отправили в парламент работать, а не убегать от премьер-министра. Учитывая, что я продвигаю необходимые людям проекты, я отправлюсь в парламент и в четверг и в пятницу и столько, сколько потребуется. Посмотрим, сколько они будут убегать…

В эти поправки включены 175 млн леев на покрытие расходов в сфере образования. А если из-за вас, уважаемые депутаты, в августе-сентябре учителям не придет зарплата, то это будет на вашей ответственности. Если до этого дойдет, обещаю, что и вы останетесь без финансирования. Так что, как говорится, будьте рядом с людьми. В четверг жду вас на рабочем месте”, – написал Кику на своей страничке в Facebook.

Напомним, что премьер-министр Ион Кику 6 июля должен был в третий раз прийти в парламент, чтобы взять на себя ответственность за четыре законопроекта. Речь идет о поправках к закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, законе о государственном бюджете на 2020 год, закону о бюджете соцстрахования и медицинского страхования.

Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.