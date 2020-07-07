Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 7 июля 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на 7 июля 2020 года.

Премьер-министр Ион Кику встретился с представителями ВОЗ. Многие обратили внимание на фразу, что руководитель представительства ВОЗ Игорь Поканевич отметил уменьшение числа подтвержденных случаев заражения.

Но гораздо сенсационнее другие слова, прозвучавшие на встрече: "в Молдове отмечено резкое снижение уровня контагиозности". Иными словами, это означает, что свойство коронавируса передаваться от больных организмов - здоровым организмам, сильно упало. И это не просто радует - это почти сенсация местного масштаба. Возможно, у большинства людей уже выработался иммунитет?

Ну, а на 6.30 утра 7 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

17906 (+92) - заражены с начала эпидемии

6264 - активных случаев на этот час.

2546 (+4) - заболевшие медики

735 - проведено тестов, из которых 557 - это первичные

Лидеры: Кишинев - 45, Бельцы - 8, Приднестровье - 9

425 - в тяжелом состоянии

31 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1064 - в состоянии средней тяжести.

25254 - дома, под наблюдением.

595 (+7) - умерли.

11047 (+329) - вылечились.

Молдова ковидная.

ЛИДИЯ ТКАЧ