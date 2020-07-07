Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 7 июля 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на 7 июля 2020 года.
Премьер-министр Ион Кику встретился с представителями ВОЗ. Многие обратили внимание на фразу, что руководитель представительства ВОЗ Игорь Поканевич отметил уменьшение числа подтвержденных случаев заражения.
Но гораздо сенсационнее другие слова, прозвучавшие на встрече: "в Молдове отмечено резкое снижение уровня контагиозности". Иными словами, это означает, что свойство коронавируса передаваться от больных организмов - здоровым организмам, сильно упало. И это не просто радует - это почти сенсация местного масштаба. Возможно, у большинства людей уже выработался иммунитет?
Ну, а на 6.30 утра 7 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).
17906 (+92) - заражены с начала эпидемии
6264 - активных случаев на этот час.
2546 (+4) - заболевшие медики
735 - проведено тестов, из которых 557 - это первичные
Лидеры: Кишинев - 45, Бельцы - 8, Приднестровье - 9
425 - в тяжелом состоянии
31 - в критическом состоянии (на ИВЛ)
1064 - в состоянии средней тяжести.
25254 - дома, под наблюдением.
595 (+7) - умерли.
11047 (+329) - вылечились.
Молдова ковидная.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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