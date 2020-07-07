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Политика
В Москве создана партия, в программе которой есть пункт о присоединении Приднестровья к России
07.07.2020

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Программа опубликована на сайте партии, сообщает rbc.ru.

«За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.


 
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