Прошедший ливень затопил Гагаузию (ВИДЕО)

Прошедшая стихия пронеслась по улицам Комрата бурлящей рекой. Люди не успевали спасти хозяйство – в низинных хозяйствах затопило дома, мебель, одежду и припасы. Вода поднялась на метр, унося с собой курей, овец и разную домашнюю живность.

- Это началось около шести часов. Услышали какой-то шум, булькание воды. Вышли на улицу, а там уровень воды – больше метра. На стене дома это хорошо видно. Все плавало, везде были вода и грязь. На это было страшно смотреть, - поделилась одна из жительниц Комрата.

- Когда канализация заполнилась, все это вышло в доме через канализацию. А мы только закончили ремонт. Все поплыло, и теплый пол, и мебель, - рассказала еще одна женщина.

- У нас больше всего воды – в огороде, немного зашло в коридор. Все чистил. И я, и супруга – на группе [инвалидности], и мы не знаем, как здесь все убирать, - посетовал один из жителей городка.

Ливень прошел в Комрате 5 июля ранним утром, затопив улицы Ялпугская, Винзаводская и Христо Ботева.

Сообщается о затоплении 17 крестьянских хозяйств, включая «три подвала, девять жилых домов, два автомобиля и два объекта экономики».

В частных хозяйствах погибло две сотни цыплят, передает gagauzinfo.md.

Над ликвидацией последствий ЧП работали три единицы техники и семь человек спасателей, которые откачивали воду из дворов и подвалов. К ним в помощь прибыли около шести сотрудников примэрии и карабинеры.

Автор: Михаил Генчу