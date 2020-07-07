Речку Бык очистят в этом году, улица Албишоара – отремонтируют

Также планируется ремонт центрального проспекта и прилегающих улиц. В ближайшее время будут отремонтированы бул. Штефана чел Маре ши Сфынт, ул. И. Крянгэ и ул. 31 августа 1989 года.

Об этом рассказал Генеральный примар Кишинева Ион Чебан, отметив, что дожди и ливни уже не первый год становились стихийным бедствием для города, а власти до сих пор не предпринимали мер по решению проблем.

- Безответственность в проектировании и проведении ремонта улиц в столице создает из года в год одни и те же проблемы, и в результате люди недовольны, а город после каждого проливного дождя выглядит как после войны. Мы работаем над решением всех этих проблем, – отметил Ион Чебан.

Городские ливневки не справляются с сильными осадками, так как прибывающая вода сливается в нижнюю часть города, заливая низинную улицу Албишоара.

В верхней части города ливневые канализации нефункциональны, так как на нескольких улицах при недавнем ремонте воды, некоторые люки не связаны со всей системой, а канализационные решетки поставлены для красоты.

- На самом деле ливневой канализации там нет. Так работала бывшая администрация Кишинева. И сегодня мы имеем то, что имеем. Работы по ремонту улицы Асаки были проведены с серьезными нарушениями. В настоящее время мы ищем решения данной проблемы. Это сложный процесс, но я уверен, что мы решим и эту проблему, - пообещал градоначальник.

Автор: Михаил Генчу