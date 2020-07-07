Откровения туристки из Молдовы в Анталии

Галина Попова рассказала «Комсомолке», каково сейчас молдавским туристам в Анталии – скажем прямо: замечательно!

Когда коллега-журналистка Галина Попова опубликовала в соцсетях фото из Кемера, я первым делом подумала – наверное, прошлогодние снимки… С нынешней эпидемиологической ситуацией планы на отпуск отодвинуты на неопределённый срок.

Однако!

Выяснилось, что Галина была пассажиркой первого чартера в Анталию, который вылетел 4 июля из Кишинева.

Галина Попова. Фото: Facebook

Сначала вас ждёт визуальный осмотр на наличие симптомов COVID-19 в аэропорту. Фото: Галина Попова

- Пока в Анталии совсем не многолюдно. Но скоро туристы поймут, что предприняты строгие меры безопасности, и начнут массово выезжать на отдых.

- Часто ли проверяют температуру? Ходите в масках?

- В масках зашли в самолет, ходили в них по аэропорту, приехали в отель. Потом устали. По пляжу, по территории отеля ходим без них. Главное правило – соблюдать социальную дистанцию и все будет хорошо!

При отелях действует особый режим при процедуре заселения. Фото: Галина Попова

Рецепция. Фото: Галина Попова

Ранее власти Турции сняли запреты на въезд и выезд с территории страны для иностранных граждан (исключение составляет сухопутная граница с Ираном). Таким образом, граждане Молдовы могут въезжать в Турцию по суше, морю и воздуху. Воздушное сообщение между странами возобновлено с 1 июля.

- Туристам сказали купить две страховки - обычную медстраховку и отдельно от коронавируса. По возвращении – засядем на две недели на карантин, - отметила туристка.

Пока в Анталии совсем не людно. Фото: Галина Попова.

В спортивном зале - дезинфекторы. Фото: Галина Попова

В турецких ресторанах социальная дистанция между столами. Формально шведский стол, но подача блюд персоналом, отсутствие контакта гостей с сервисными ложками и щипцами. После приема пищи уборка и дезинфекция.

- Еды в отелях много, но уже нет привычного столпотворения, все сидят за столиками, и официанты разносят еду, - рассказала Галина.

Между туристами просят соблюдать 1,5 метра во всех местах общего пользования. Фото: Галина Попова.

Шведский стол - подача блюд персоналом, отсутствие контакта гостей с сервисными ложками и щипцами. Фото: Галина Попова

Что касается анимации, посещение детских мини-клубов после предварительной записи (в случае обнаружения признаков заболеваемости - вызов доктора для консультации). Номера артистов для взрослых – как обычно, но при дистанционной рассадке гостей.

На столике - санитайзер. Фото: Галина Попова

После приема пищи уборка и дезинфекция. Фото: Галина Попова.

Теперь о СПА. Померили нашим туристам температуру, заполнила анкету о болезнях, аллергии и переносимости.

- Вердикт – отдыхать здорово! - призналась Галина Попова.

Между туристами просят соблюдать 1,5 метра во всех местах общего пользования: пляж, бар, бассейн, ресторан, лобби-зоны, зоны отдыха, аквапарк и т.д. Фото: Галина Попова.

ДАРЬЯ ЗИМБЕЛЬСКАЯ