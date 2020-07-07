Решение КС: Досрочные президентские и парламентские выборы в Молдове не могут быть проведены в один день

Теперь досрочные выборы в парламент могут состояться только следующей весной.

Конституционный суд решил:

- Досрочные президентские и парламентские выборы в Молдове не могут быть проведены в один день.

- Роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен.

- Если президент подает в отставку и в этот период есть основания для роспуска парламента и проведения выборов в парламент, их проводить все равно запрещено.

- Проведение выборов ординарных или досрочных в парламент в период 6 месяцев до завершения мандата президента запрещено. Иными словами: - Проведение президентских и досрочных парламентских выборов в текущих условиях, определенных законодательством в один день - невозможны.

- Распустить парламент в течение 6 месяцев до даты проведения президентских выборов невозможно, даже если президент подал бы в отставку.

- Досрочные или очередные парламентские и президентские выборы в один день невозможны.

ПАВЕЛ МУНТЯН