Решение КС: Досрочные президентские и парламентские выборы в Молдове не могут быть проведены в один день

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Теперь досрочные выборы в парламент могут состояться только следующей весной.
Конституционный суд решил:
- Досрочные президентские и парламентские выборы в Молдове не могут быть проведены в один день.
- Роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен.
- Если президент подает в отставку и в этот период есть основания для роспуска парламента и проведения выборов в парламент, их проводить все равно запрещено.
- Проведение выборов ординарных или досрочных в парламент в период 6 месяцев до завершения мандата президента запрещено. Иными словами: - Проведение президентских и досрочных парламентских выборов в текущих условиях, определенных законодательством в один день - невозможны.
- Распустить парламент в течение 6 месяцев до даты проведения президентских выборов невозможно, даже если президент подал бы в отставку.
- Досрочные или очередные парламентские и президентские выборы в один день невозможны.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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