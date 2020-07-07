Молдавские Карловы Вары: Почему экс-президент Воронин больше никогда не уедет из страны

И на родине политика есть места покруче европейских курортов. И за границу ехать не надо, как это делает, к примеру, экс президент Молдовы Владимир Воронин, который частенько отдыхает в известном на всю Европу бальнеологическом курорте Карловы Вары в Чехии. Целебный источник серной воды уже несколько лет как заново открыт в селе Готешты Кантемирского района. Однако знают о нем немногие. Даже не все местные жители догадываются о его лечебных свойствах. Между тем, мэрия села ищет средства, чтобы открыть санаторий. В источнике содержатся десятки минеральных элементов, чрезвычайно полезных для организма.

Гейзер с термическими водами обнаружили еще в 50-х годах прошлого века. Несмотря на исключительные терапевтические свойства, родниковые воды льются впустую. Очень немногие сельчане знают об их свойствах.

"Это лучшая вода, не оставляет разводов, как другая. Если на теле есть язвы, после купания они проходят. Насколько мы знаем, это лечебная вода", - делится впечатлениями посетитель источника.

"Когда прихожу сюда искупаться после рабочего дня, как будто и не работал, так легко себя чувствую. Приходим сюда часто, практически каждый день", - рассказывает еще один завсегдатай этого места.

Серные воды можно успешно использовать для лечения респираторных, гинекологических и желудочно-кишечных заболеваний. При этом при контакте с горячим воздухом в жаркие дни или при поджигании вода может загораться. По мнению экспертов, это связано с тем, что на пути к поверхности она проходит через слой газа.

Местные власти не могут объяснить феномен, но признают, что у них в селе есть настоящее природное богатство. Однако обустроить его не могут из-за нехватки денег. Администрация надеется найти фонды для открытия в селе санатория.

"У нас нет средств. Может в будущем правительство или кто другой нам поможет, и мы облагородим это место. Насколько я знаю, это лечебная вода, содержащая газы. Ночью очень хорошо видно, как горит", - сказал мэр села Готешты Ромео Болокан.

"У нас маленький бюджет, но мы используем все возможные пути, обратимся к районным и центральным властям, попробуем разработать проект. У нас неиспользованный потенциал, нельзя оставить все как есть", - отметил местный советник мэрии Готешт Сергей Ботнарь.

Подобные источники с серными водами встречаются на многих курортах Румынии.

ЛИДИЯ ТКАЧ