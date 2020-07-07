Артем Юрчак. От черепов до Ангелов

Интервью с Артёмом Юрчак. Некоторым специальностям не так просто подобрать имя. Артем Юрчак – Papercrafter – тот, кто занимается созданием полигональных (объёмных) фигур из бумаги и дизайнерского картона. Как это связано с рубрикой AllThatArt при поддержке DécorPark? Читайте интервью…

Артем, добрый день. В начале интервью я размещу несколько фотографий ваших работ. Тогда, когда вы будете говорить «полигональные геометрические фигуры», то читатель будет, все же, понимать, что речь идет не об уроке геометрии, а об особом направлении искусства – я бы назвал его бумажной скульптурой. Кстати, вопрос к вам, как к профессионалу. Чего больше в этой работе – творчества или технологий?

Это технический и творческий симбиоз, сумма компьютерной графики и творчества. Кроме того, собрать фигуру тоже надо уметь, здесь нужен и креатив, и чтобы руки откуда надо росли. Ну а самому спроектировать фигуру – это уже высший пилотаж.

Вы давно занимаетесь этим направлением?

Чуть больше двух лет. Перед этим мы переехали из Кишинева в Бендеры и искали для себя новый вид деятельности. Начали с foodфлористики - создания букетов из съедобных продуктов и напитков. И как-то появился заказ. Придумать что-то из ряда вон необычное, чтобы красиво подать напиток и шоколад на празднике. Где искать вдохновение? В интернете.

Нашли?

Нашли полигональный череп. Сначала руки опустились, подумали, что керамику или арт бетон нам не потянуть. Но когда стало понятно, что череп сделан из бумаги и что есть много информации о том, как его собрать, да и вообще о том что такое паперкрафт, то решили попробовать заняться. И не пожалели.

Нужна какая-то особая бумага?

Можно, конечно, потренироваться на обычной бумаге. Ее плотность 80 грамм на квадратный метр. Но мы работаем с бумагой высокой плотности. 270-300 грамм на квадратный метр. Это почти картон.

А сколько времени уходит на сборку одной фигуры. Например, того же черепа?

Время напрямую зависит от сложности фигуры. На эксперименты с черепом, исправление ошибок ушло шесть – восемь часов.

Как я понимаю, много фигур можно найти в бесплатном доступе и вопрос только в том, чтобы научиться их собирать?

Так и есть, хотя сборка совсем непростой, требующий большой практики процесс. Но сейчас мы с удовольствием работаем над индивидуальными заказами и сами разрабатываем схемы для сборки. Сейчас в нашем портфолио уже больше 10% работ собранных по собственным схемам. Есть специальная программа – PepakuraDesigner. Работая в ней, вы можете уже стать автором новой, уникальной фигуры или элемента. Правда, для работы в подобных программах нужен не слабый компьютер и предварительные навыки.

Сегодня тот редчайший случай, когда реклама идеально совпадает с темой интервью. Почему? Потому что в Dekor Park-e тоже есть работы Артема Юрчак. Вы можете их увидеть хоть сегодня. Хочу вас обрадовать – DEcor Park уже открылся и ждет вас каждый день, без выходных. Больше информации – на сайте

А вот работы, выставленные в Decor Park-e:

Судя по всему, первый череп был удачным началом?

Его сразу заметили в социальных сетях. Хотя, надо сказать, у проекта тогда не было даже своего профиля в Instagram. После успеха черепа мы решили, что стоит продолжить заниматься полигональными фигурами дальше. Очень помоги паблики «В контакте». Море полезной информации, бесплатные схемы. Потом схемы стали приобретать. Они обходятся относительно недорого – 5-40 долларов за схему.

Шаг за шагом количество заказов стало расти, на практике освоили всю технологию работы. Она продолжает оставаться очень кропотливой. Попробуйте вручную нарезать 35 листов формата А3, а потом сделать сборку. Тем более, для укрепления моделей мы стали использовать изнутри специальный состав, нечто вроде монтажной пены.

Какая работа вам самим запомнилась больше всего?

Их было много. Но, если навскидку, оформление ресторана AVA 1727 в Кишиневе. Ангелы и молящийся человек, которые «утоплены» в стену. Так, что из стены выступают только крылья и фрагменты торса. Если из последних работ – то это оформление DécorPark-a. Там есть и ангелы, и доберманы и очень интересная фигура французского бульдога. Многие работы в этом стиле подчеркнуто симметричны, поэтому ассиметричные фигуры, это я о бульдоге, сразу бросаются в глаза. В них есть какой-то особый шарм, мне лично, очень интересно с ними работать.

Начинаю прокручивать в памяти разные места в Кишиневе, и понимаю, что уже видел ваши работы не только в ресторане Ava…

У нас долгое и плодотворное сотрудничество с сетью магазинов Darvin. Особенно в преддверии нового года и Пасхи они заказывают у нас десятки фигур. Это были и поросята к Году Свиньи и «металлические» крысята к Году Крысы и автомобили, и пасхальные яйца с кроликами. Чем хороша эта техника работы – она, практически, не имеет пределов в реализации фантазии.

Есть планы расширять бизнес?

Конечно. Немного задержал карантин. Мы планировали уже этой весной начать делать фигуры из пластика. Цель – «выйти на улицу». Начать делать фигуры, которые не боятся атмосферных воздействий. В том числе делать фигуры в нашем стиле из пластичного бетона.

После снятия карантина собираемся открыть мастерскую и в Кишиневе. Скоро откроем интернет-магазин готовых изделий. Заключили договор с одной из арт-студий, чтобы проводить мастер-классы с детьми. Запустим продажу наших собственных схем (шаблонов) на etsy.com.

Артем, так, все-таки, бизнес или искусство?

Искусство первично. Сначала вы восхищаетесь вещью и только потом решаете, хотите ли ее купить…

Павел ЗИНГАН