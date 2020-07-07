Жюльен Дюкарро, генеральный директор Orange Moldova, назначен главой Orange Poland

Сегодня, 7 июля 2020 года, Orange Group объявил о назначении двух генеральных директоров в Orange Poland и Orange Belgium.

Эти изменения в управленческом составе вызваны обновлением Исполнительного комитета Orange Group, которое было объявлено президентом Orange Group Стефаном Ришаром (Stéphane Richard) 12 июня 2020 года.

Жюльен Дюкарро, генеральный директор Orange Moldova, занимавший эту должность с мая 2016 года, будет назначен CEO в Orange Poland. Жюльен Дукарро получил положительную рекомендацию и поддержку со стороны Комитета по вознаграждениям и Наблюдательного совета Orange Poland в ходе заседания 6 июля 2020 года.

Назначение будет считаться окончательным, когда Наблюдательный совет сможет провести необходимое официальное голосование, которое состоится на заседании Наблюдательного совета 21 июля 2020 года.

Стоит отметить, что Жюльен Дюкарро заменит Жана-Франсуа Фаллаше (Jean-François Fallacher) на посту генерального директора Orange Poland. Жан-Франсуа Фаллаше станет генеральным директором Orange Spain.

Новый Генеральный директор Orange Moldova будет назначен после 21 июля.

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