У столицы появится свой футбольный клуб

Генпримар Ион Чебан анонсировал появление новой футбольной команды в Кишиневе, намекнув на то, что проект предусматривает выступления в высшей лиге молдавского футбола. Предполагается, что клуб станет базой для самых юных игроков, которые хотят попробовать себя в футболе - именно о такой схеме не так давно говорил главный тренер молдавской сборной по футболу Энгин Фират, который заявил о необходимости систематического и полноценного развития футбола в нашей стране, рассуждая о перспективах молдавской сборной.

Итак, Чебан опубликовал в Facebook запись следующего содержания:

- У Кишинева будет своя, самая молодая футбольная команда. Призываю всех поддержать ее в национальном дивизионе. Футбол - это спорт, любимый многими. Для его продвижения среди молодежи я подписал сегодня соглашение о сотрудничестве со Спортивным клубом для детей и молодежи (СКДМ) «Буюканы». Ранее Муниципальный совет Кишинева поддержал это партнерство путем голосования.

Главная цель подписания этого соглашения - продвижение спорта среди детей, пропаганда здорового образа жизни и футбола в Кишиневе при поддержке дивизионных команд СКДМ «Буюканы». Мы все хотим, чтобы молодые столичные футболисты были лучше подготовлены и добились хороших результатов в своей деятельности. Для достижения этой цели команды должны получать поддержку путем создания условий для участия команд дивизионов в национальных и международных соревнованиях, где они будут достойно представлять Республику Молдова.

Наши действия:

- Мы намерены поддержать дивизионные команды СКДМ «Буюканы» в футбольном сезоне 2020–2023 гг. для продвижения таким образом имиджа примэрии муниципия Кишинев на матчах национальных чемпионатов, посещаемых многими жителями столицы.

- СКДМ «Буюканы» будет бесплатно обучать 40 столичных детей в возрасте от 6 до 12 лет из разных семей, включая детей из группы риска, отобранных клубом в сотрудничестве с Главным управлением образования, молодежи и спорта и Управлением по защите прав ребенка.

- Будущие футболисты будут обучаться квалифицированным тренером и будут обеспечены всем необходимым для тренировок и участия в соревнованиях.

- Мы будем продвигать имидж муниципия путем нанесения логотипа "Примэрия Кишинева" на игровое снаряжение команд дивизионов «Буюканы» в национальных и международных соревнованиях.

После подписания соглашения я получил от клуба в подарок футболку с номером 10.

Я рад, что примэрия Кишинева может принять участие в подобных мероприятиях, главной целью которых является продвижение спорта и здорового образа жизни среди детей, - написал Чебан.

Автор: Михаил Генчу