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Экономика
Пенсионерам из Молдовы нужно подать заявления на перерасчет пенсий до конца июля
07.07.2020

Право на пересмотр получает определенная категория граждан. С 1 июля право на перерасчет пенсии получили граждане, которые вышли на пенсию после 1 января 1999 года, но продолжали работать не менее 10 лет. Подать заявление на пересмотр пенсии можно до конца июля, передает Национальная касса социального страхования (CNAS).

- Потенциальные бенефициары могут подать заявления на пересмотр пенсии до конца июля, чтобы получать пересмотренную пенсию с августа этого года. Отметим, до конца этого месяца остается 11 дней для подачи заявления — 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 июля, — сообщили в CNAS.

Те, у кого нет возможности подать заявление на пересмотр пенсии, могут обратиться с запросом в ближайшие месяцы.

Автор: Михаил Генчу


 
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