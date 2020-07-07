Богдан Цырдя усомнился в адекватности Слусаря, и есть с чего

Неужели Слусарь считает всех идиотами? Таким вопросом задался депутат и политолог Богдан Цырдя по поводу действий представителя партии «Платформа Достоинство и правда». И повод для этого весьма весомый. Достаточно вспомнить, как всего менее года назад Александр Слусарь представил парламенту отчет комиссии по краже миллиарда, в котором фигурировали имена Канду и его фина Плахотнюка.

И вот, он уже ведет с ними переговоры о создании новой власти. И это все – лишь бы заставить правительство отозвать свои социальные инициативы и свергнуть президента, который остается лидером народного доверия, в отличие от ППДП, которой, как показывают последние опросы, даже не светит пройти в парламент.

Неадекватность поведения представителя Платформы DA отметил депутат ПСРМ и политолог Богдан Цырдя, о чем и написал в своем авторском комментарии в социальной сети.

- Депутат ППДА Александр Слусарь в последнее время стремительно скатывается в болото неадекватности.

Сам же представил отчет парламентской комиссии по краже миллиарда, обвинив Канду и Плахотнюка в краже. Сам же ведет переговоры с ними о создании новой власти!!! Утверждает, что ПСРМ и ДПМ должны отозвать свои социальные инициативы, иначе хуже будет! В отставку отправят! И тут же предлагает ДПМ переговоры о создании правительства. Правда, все правительство должно состоять исключительно из министров платформы ДА.

Короче, Слусарь на полном серьезе предлагает ДПМ отказаться от 5 кресел в правительстве и получить взамен шиш. И если это не политическая (как минимум!) неадекватность, тогда что же это? Неужели Слусарь считает всех идиотами? Видимо, да. Ну что ж, каков привет, таков ответ, - пишет Богдан Цырдя в своем Телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу