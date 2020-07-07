Сырбу продемонстрировал знания в медицине и латыни, дискутируя с Новаком Сергей Сырбу и Григорий Новак вербально пободались в телеэфире.

Правда так и непонятно, кто кому больше сделал больно. Видимо, Сырбу, памятуя о прошлых переживаниях, принял какое-нибудь эмоциональное обезболивающее.

Итак, Новак назвал Сырбу «политическим COVID», а Сырбу, в свою очередь, обозвал своего оппонента candida auris.

– Знайте, что COVID – не ругательство. Если я COVID, то Вы и вся Ваша команда – это candida auris, если COVID лечится, то candida auris – это неизлечимый грибок, который устойчив ко всем антибиотикам и убивает все вокруг. Мы должны уничтожить и избавиться от вас, - произнес Сырбу во всеуслышание.

– Вы можете говорить обо мне все, что хотите, но важно то, что я не шестёрка Плахотнюка, - парировал Новак.

Остается добавить, что candida auris, как считается, чаще всего приобретается в больницах. Интересно, у Сырбу в подсознании всплыло это название благодаря чужому или же собственному опыту. Ведь мы всегда говорим ровно то, о чем думаем. Только слушать надо уметь. А Сырбу не столько давно был очень больным от шлепочка по голове от одного гражданского активиста.

Автор: Михаил Генчу