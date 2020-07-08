Перекупщики депутатов: кто бы ни победил, народ в проигрыше

Два лидера политформирований, что прославились скупкой депутатов в розницу и оптом, решили подать друг на друга в суд.

Полное разложение и деградация — так жители Молдовы, даже те, кто не слишком хорошо разбираются в политике, говорят о ситуации в нынешнем парламенте Республики Молдова, где оптом и в розницу продолжается скупка депутатов ("бесстыжая скупка", как добавил бы в приватной беседе любой порядочный политический аналитик).

Продажа и покупка политиков — фирменный стиль сбежавшего из Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка — именно так в свое время выглядело партийное строительство в Демократической партии (ДПМ), которую возглавлял Плахотнюк. За несколько лет из скромной фракции с 19 депутатами ДПМ превратилась в главную силу в парламенте и могущественную организацию, решавшую любой вопрос в Молдове. Венцом этой политической коммерции стал переход в ДПМ в 2015 году сразу 14 депутатов из ушедшей в глухую оппозицию Партии коммунистов.

В 2020 году дело Плахотнюка продолжил его соратник Адриан Канду — как считают политобозреватели, после бегства олигарха Канду остается доверенным лицом и выразителем политических интересов Плахотнюка в Молдове. К лету 2020 года повальное бегство депутатов из фракции ДПМ, лишившейся финансов и влияния вместе с отбывшим из страны Плахотнюком, приняло тотальные масштабы.

С февраля 2020 года ДПМ покинули 16 депутатов: Адриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич, Григоре Репещук, Георге Брашовски, Руксанда Главан, Елена Бакалу, Олег Сырбу, Геннадий Вердеш, Василе Быткэ, Ангел Агаке, Виолетта Иванова, Владимир Витюк и Евфросинья Грецу. Многие из них уже не первый раз следовали "зову сердца" и отказывались от членства в политических партиях в пользу других партий, которые сулили лично им лучшие персональные перспективы.

В частности, Сергей Сырбу в 2012 году, а Виолетта Иванова и Владимир Витюк в составе "группы четырнадцати" в 2015 году заявили о выходе из состава Партии коммунистов Республики Молдова, и вместе со своими депутатскими мандатами перешли во фракцию Демпартии, которую возглавлял Владимир Плахотнюк. Основной причиной своего решения они назвали "несогласие с политикой ПКРМ", хотя в дальнейшей парламентской деятельности не обнаружилось никаких фактов, которые позволили бы понять, что именно изменилось в их предполагаемых политических убеждениях. Единственное политическое изменение состояло в том, что они перешли из оппозиционной ПКРМ в контролируемую олигархом правящую ДПМ. При этом ни один из них не отказался от мандата, что выглядело бы естественным, честным и искренним поступком для политиков, разочаровавшихся в партии, которой избиратели предоставили депутатские мандаты на выборах.

Неудивительно, что в глазах политических аналитиков и избирателей распространилось убеждение, что за переходом этих депутатов к демократам стояла исключительно личная перспектива и стремление к выгоде — хотя некоторые утверждают, что к прянику Владимир Плахотнюк часто прилагал и кнут — в виде угроз осложнить жизнь перебежчикам, если те не прислушаются к "зову сердца".

Не прошло и пяти лет, как эти депутаты повторили свой маневр, покинув, также вместе со своими мандатами, Демократическую партию — на этот раз перейдя в партию "Pro Moldova" и в партию "Шор", за которыми, как подозревают аналитики, стоит все тот же Владимир Плахотнюк. Как и в прошлый раз, они не занялись ничем таким, чем не могли бы заниматься в Демократической партии и не продемонстрировали не только никаких изменений в своих политических убеждениях, но даже и признаков каких бы то ни было политических убеждений или идеологических принципов.

Появление Виолетты Ивановой и Владимира Витюка в рядах формирования — что вряд ли с восторгом восприняли "коренное" партийное руководство "Шора" — ясно показывает, что Владимир Плахотнюк решил не держать все яйца в одной корзинке под названием Pro Moldova, а атаковать власть как минимум двумя колоннами.

Партия "Шор", по признанию многих политобозревателей, является ничем иным, как личной собственностью и карманным инструментом другого беглого олигарха — Илана Шора, который скрылся в Израиле и оттуда по скайпу руководит организацией имени себя, строго следуя генеральному курсу, проложенному Плахотнюком. Стоит добавить, что впервые в истории Молдовы партия была названа в честь ее владельца. Многое в своей бурной парламентской истории повидала Молдова, однако до Шора еще никто не налеплял на политическую партию именной бренд. О степени деградации молдавского политикума говорит не столько факт появления "именной партии", сколько хладнокровие, с каким это было воспринято другими политическими игроками и обществом в целом — как будто так и надо.

Новое руководство Демпартии во главе с Павлом Филипом оказалось бессильно перед феноменом "политического туризма". Все, что оставалось руководству некогда могучей ДПМ — это резкие высказывания с телевизионного экрана. Но даже и эти, по сути, безобидные укусы, не прошли незамеченными — лидер парламентской группы Адриан Канду заявил о намерении подать в суд на главу Демпартии Павла Филипа за "ложь, распространяемую ДПМ в отношении бывших коллег по партии, которые отказались сотрудничать с Партией социалистов Республики Молдова и ее неформальным лидером Игорем Додоном".

По его мнению, депутаты покинули фракцию демократов по собственному желанию из-за несогласия с проводимой ими внутренней политикой.

В качестве ответной меры действующий глава Демократической партии Павел Филип направил жалобу в Генеральную прокуратуру РМ по факту "политической коррупции" в отношении бывших депутатов формирования. Кроме того, по его инициативе, в ходе заседания парламента Молдовы 11 июня 2020 года была принята декларация об осуждении политической миграции.

Однако очевидно, что Павлу Филипу стоило возмущаться и говорить о политической коррупции в тот момент, когда перебежчики примкнули к Демократической партии, а не когда они покинули формирование. Возможно, Павлу Филипу стоило даже отказаться в знак протеста от поста премьер-министра — чтобы не находиться в рядах одной партии с политическими коррупционерами.

В целом понятно, что Демократическая партия и Pro Moldova представляют из себя не столько политические формирования, сколько два лагеря торговцев, скупавших депутатов оптом и в розницу. Все их взаимное недовольство — это недовольство купцов, один из которых перебил рынок у другого, потерявшего сильного инвестора и способность к самостоятельной игре.

Трагикомичная история с депутатом Штефаном Гацканом, который умудрился стать объектом купли-продажи, а также угроз и давления два раза за один день — это доведенная до абсурда суть молдавской политики на настоящем этапе. Сначала Гацкан подал заявление о переходе из фракции ПСРМ во фракцию ДПМ, однако в результате тайных переговоров, неприятных разговоров в салоне автомобиля и непрозрачных сделок с бывшими однопартийцами и вовсе отказался от мандата.

Открытая, уже без всякого стеснения, скупка депутатов и скандалы, которыми сопровождается этот процесс, уже нанесла и продолжает наносить тяжелый моральный урон молдавскому обществу, и без того не слишком в себе уверенному — под давлением прорумынских унионистских сил вопрос о государственности и суверенитете Молдовы до сих пор остается дискуссионным, и масштабы этой неуверенности растут с каждым годом.

О необходимости провести досрочные парламентские выборы, избавившись от остатков "плахотнюковской" мажоритарной системы, стократно облегчившей скупку и продажу депутатов, говорят сегодня практически все более или менее здоровые силы в парламенте, свободные от влияния Плахотнюка.

Однако решение Конституционного суда Молдовы, который постановил, что парламентские и президентские выборы (которые пройдут 1 ноября 2020 года) нельзя проводить в один день, даже в случае ухода главы государства в отставку, отодвинуло вопрос о досрочных выборах на неопределенную перспективу. Это означает, что деградация политического процесса в Республике Молдова продолжится, а сценарий с блокированием деятельности правительства и парламента становится более чем вероятным. В период эпидемии коронавируса это грозит стране неуправляемым и неконтролируемым хаосом.

Молдавские избиратели не скрывают своего стыда и возмущения, комментируя в социальных сетях то, что творится в молдавском парламенте. С подачи вассала Плахотнюка Адриана Канду и сбежавшего из страны владельца партии "Шор" дискредитирован сам демократический процесс в Молдове, а разочарование избирателей приблизилось к тому пределу, когда доверия не испытывают уже ни к кому — и вообще не испытывают по отношению к политикуму в целом ничего, кроме презрения и насмешки. В преддверии 30-летия независимости Республики Молдова это явно не тот результат, на который надеялись ее жители в 1991 году.

Георгий Захарчук