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Политика
Чебан: Право на организацию уличной торговли в Кишиневе будет получено через аукцион
08.07.2020

В конце сентября право на организацию уличной торговли на территории муниципия Кишинев будет получено через аукцион. Этот срок определил примар Ион Чебан, который отмечает на своей странице в Facebook, что проект концепции проведения уличной торговли на территории муниципия был передан на рассмотрение и утверждение Кишиневскому муниципальному совету, передает IPN.

„Мы намерены, чтобы на основе новой концепции был утвержден регламент о проведении конкурсов на получение мест для уличной торговли, а в конце сентября муниципалитет сможет провести тендеры на право организации уличной торговли на территории муниципия Кишинев” - уточнил примар.

Градоначальник сказал, что эвакуация киосков продолжится. Исключение составляют киоски, установленные в летний период для продажи безалкогольных напитков, кофе и мороженого.


 
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