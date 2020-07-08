Кишинев сегодня: там, где рынок раньше был, ныне... круче деньго-пил

Последние дни Кишинев активно обсуждает тему рынков. Вернее, тему их отсутствия наличия. Или наличия отсутствия. Кому как больше нравится.

Дело в том, что сельскохозяйственные базары в гостеприимном Кишиневе теперь не объекты первой необходимости, а этакие зоны роскоши и комфорта. Вместо молдавских овощей и фруктов мы все больше покупаем их аналоги родом из Турции и Израиля. И не потому, что так хотим, а потому, что, кроме как в маркетах, овощи больше нигде не найдешь. А крупные сети магазинов не балуют отечественных производителей объемными закупками. И итоге, горожане травятся, а сельчане нищают и с горечью в глазах выбрасывают нереализованный урожай на свалку.

Недавно примар Кишинева Ион Чебан предлагает создать секторальные филиалы Центрального рынка, чтобы все жители города были обеспечены свежей сельскохозяйственной продукцией. Особенно те, где сейчас нет рынков, или, как в случае с рынком «Дельфин», они были закрыты.

– Проблема существует на Рышкановке, Буюканах, частично на Ботанике. Давайте подумаем, что мы можем сделать в этих секторах, может быть, подразделения Центрального рынка или секторальные филиалы, чтобы они работали как публичные пространства и открытые рынки, – потребовал Ион Чебан от вице-примара Инги Ионесий и директора Центрального рынка Иона Пынти, передает noi.md.

Простые кишиневцы продолжают пристально следить за ситуацией с рынками и пользуются возможностью высказать собственное мнение.

– Примэрия после освоения внутридомовых территорий и уничтожения спортивных объектов, детсадов и социальных объектов, опять же новостроями, обратила свой орлиный взор на кишиневские рынки. Оно и понятно. Потребность сосредоточить продажу товаров в одном или нескольких центральных местах, куда к определённому времени собирались продавцы и покупатели, еще в древние времена дала толчок образованию базаров. Образ рынка, претерпев некоторые изменения, сохранился на протяжении веков, потому что в своей простоте и непритязательности он был и остаётся незаменимой и самой наглядной формой товарно-денежного обмена. Городские рынки преспокойно дожили до наших дней, не потеряв своего внешнего облика.

Во-первых, рынок определял уклад жизни местного населения и в целом облик поселения.

Во-вторых, рынок выступал местом коммуникации в силу того, что на рынке происходило общение между разными группами людей, между городским и сельским населением, между богатыми и бедными.

Наконец, рынок способствовал развитию промыслов и торговли. Образовывающиеся вокруг рынка социально-экономические отношения распространяются на территорию всего города в связи с тем, что значительная часть его населения регулярно или эпизодически является покупателями товаров на рынке. Жизнь рынка влияет на социально-экономические отношения внутри региона: на рынок поставляются некоторые виды продуктов из сельской местности, приезжают на работу продавцы из разных мест.

Все сказанное выше примэрию не интересует, судя по тому, что рынки уничтожают. Делается это под лозунгом наведения порядка для нас, кишиневцев. Пример – это наша многострадальная Рышкановка с абсолютно диким вандализмом – снос рынка Алешина, для строительства VIP общежития OASIS , которое в народе уже прозвали «Айсберг».

Его даже Google выдает в первых позициях. У нас отбирают места социального общения раз за разом. Исчезают дворы, спортивные и социальные объекты, т.е. те места где люди могли бесплатно общаться. Для пенсионеров и необеспеченных граждан оставались только рынки, где они могут социализироваться. С их уничтожением людям остается сидеть по домам, как животным и ждать раздачи корма на праздники и выборы! Может я не прав? - пишет в соцсетях Александр Ганенко.