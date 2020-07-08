Путем подкупа депутатов Канду создал искусственную политическую партию для реабилитации Плахотнюка.

О том, кем является лидер партии «ПРОдам Молдову» рассказал бывший главный прокурор Кишинева Иван Дьяков. Так вот, нынешний глава группы PRO Moldova Андриан Канду во времена Владимира Воронина был специалистом в области права и экономики и возглавил процесс захвата законодательной власти в Республике Молдова. Именно тогда его и заметил Плахотнюк, который руководил теневыми активами президента Воронина.

Далее Иван Дьяков подробно описал все этапы формирования политика Андриана Канду. Итак, слово бывшему господину прокурору.

- Кто такой Аандриан Канду?

Будучи специалистом в области права и экономики во время коммунистического режима, он был замечен Плахотнюком, который руководил теневыми активами президента Воронина и был вовлечен в различные преступные схемы.

В 2009 году Плахотнюк короновал его, приняв его в «семью» (по типу «coza Nostra»).

В 2010 году Плахотнюк внес его в списки избирателей ДПМ и сделал своим заместителем.

Позже Канду был назначен Плахотнюком вице-премьером по экономике с задачей «прикрыть» кражу миллиарда. В 2014 году Плахотнюк поставил Канду у руля парламента, чтобы контролировать процесс захвата законодательной власти, факт, который привел к захвату власти в государстве.

После бегства крестного отца, Канду фиктивно «покупает» все активы Плахотнюка, чтобы предотвратить их конфискацию.

Сегодня Канду подкупил 15 депутатов, создав искусственную политическую партию для торпедирования деятельности парламента и реабилитации Плахотнюка.

Жалобы СМИ на деятельность преступной организации, созданной Плахотнюком (факт, установленный Генеральной прокуратурой) во главе с Канду, способствует коррупции и дезинтеграции верховенства закона, - пишет Иван Дьяков на своей странице в Facebook.