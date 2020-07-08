Сколько денег потребуется Молдове для восстановления ВВП, утраченного в период пандемии: мнение экспертов

Обеспечение прозрачности доступа к кредитам является обязательным.

По расчетам экспертов, в ближайшие пять лет для восстановления утраченного в период пандемии объема ВВП Молдове потребуется 500 млн евро для поддержки бюджета со стороны МВФ и ЕС и 650 млн долларов госинвестиций в виде двусторонних займов и еврооблигаций. Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной для Института европейской политики и реформ (IPRE) экономическим аналитиком одного из американских банков в Лондоне Дмитрием Виколом и исполнительным директором Института стратегических инициатив (IPIS) Вадимом Пистринчуком.

Около 330 млн долларов США под 1,2% годовых в течение 10 лет Молдова может занять у МВФ. Как отметил Дмитрий Викол, новая программа Молдовы с МВФ будет сопровождаться комплексом структурных реформ. Речь идет об административно-территориальной реформе, более прозрачном корпоративном управлении госпредприятиями, мерах по реструктуризации экономики и региональному развитию.

Планируется, что после утверждения новой программы с МВФ Молдова может запросить новую макрофинансовую помощь от ЕС на сумму 100 млн евро сроком на 15 лет с процентной ставкой до 0,5% и со значительным грантовым компонентом. Это дополнило бы уже те 100 млн евро, которые доступны в рамках макрофинансовой чрезвычайной помощи ЕС под названием OMNIBUS.

Эксперт также считает, часть госинвестиций могла бы финансироваться за счет российского кредита, который по-прежнему остается доступным, но, вероятно, с процентной ставкой чуть более 2%. Кроме того, по его мнению, Молдова может выпустить еврооблигации на 500 млн евро сроком на 7 лет с процентной ставкой 4-5%. Эти государственные инвестиции должны быть связаны с упомянутыми выше структурными реформами и финансовыми мерами. В то же время аналитик указал на то, что, хотя эти средства доступны, реформы и инвестиции должна осуществляться в сотрудничестве с социальными партнерами и гражданским обществом, а это остается серьезной проблемой.

В свою очередь Вадим Пистринчук указал на то, что внешнее финансирование, кредиты – это государственные деньги, деньги граждан. Вот почему люди должны знать, как договариваться об условиях и о стоимости финансирования.

- Обеспечение прозрачности доступа к кредитам не является произвольным, но обязательным. Чрезмерная политизация внешнего финансирования поставит под угрозу влияние ресурсов, в которых нуждается Молдова, - подчеркнул Пистринчук.

Авторы аналитической записки представили ряд рекомендаций правительству на этот счет.

Подготовил Михаил Генчу