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Фигаро тут: Депутат Штефан Гацкан вернулся в Молдову, его охраняют, а в четверг 51-м голосом он обеспечит кворум в парламенте
08.07.2020

Сегодня днем вездесущий Гацкан покинул Яссы, чтобы отправиться в Кишинев. О том, что Штефан Гацкан вернулся в Молдову, первым сообщил блогер Luchianiuc. Он даже предоставил фото дома депутата, на которых, если честно, ничего не было понятно. Дескать, еще в обед Гацкан покинул румынские Яссы.

Однако, чуть позже эту новость подхватили молдавские СМИ. Говорят, что в данный момент он находится в собственном доме под охраной СИБа и сотрудников государственной охраны. Если это так, то радикально меняется ситуация с заседанием парламента в четверг. Именно голос Гацкана может стать 51-м, что обеспечит кворум заседанию. И это позволит правительству принять ответственность на себя.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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