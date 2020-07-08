Пока нет гастролей: Чем занимается в Молдове солист Zdob si Zdub Роман Ягупов

Известный музыкант порадовал поклонников новыми фото в соцсетях [фото].

Судя по фотографиям и коротким комментариям в социальных сетях, Роман Ягупов вместе с музыкантами группы Zdob si Zdub работал и наслаждался пребыванием в Молдове.

Что касается работы, были записаны песни ко Дню победы, участие в нескольких онлайн проектах. Роман также спел с другими молдавскими звездами песню - посвящение медработникам республики.

Роман побывал и на лавандовых полях и нашел где-то поле с алыми маками. А еще музыканты дружно отметили день рождения бессменного продюсера группы Игоря Дынги.

В общем, Роман Ягупов не унывает, хоть и пришлось отменить множество гастролей, и выкладывает фотографии в соцсетях, которые всем своим видом говорят: "Я на позитиве".

Роман Ягупов, солист группы Zdob si Zdub. Фото: facebook/zdobsizdub/

Роман Ягупов, солист группы Zdob si Zdub

ЛИДИЯ ТКАЧ