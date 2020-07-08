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Экономика
Половина заявок на пересмотр пенсии по возрасту уже подана
08.07.2020

Национальная касса социального страхования сообщает, что за четыре дня приёма заявок на пересмотр пенсий по возрасту поступило 5 926 заявок. По оценкам, около 13 575 пенсионеров, которым пенсия по возрасту была назначена после 1 января 1999 года, имеют право на пересмотр пенсии, передаёт IPN.

Больше всего заявок, 945, поступило в кишинёвскую ТКСС сектора Ботаника. В секторе Рышкань поступило 525 заявок, в ТКСС секторов Центр, Буюкань, Чокана – по 400 заявок. В ТКСС Бэлць было подано около 300 заявок.

В то же время НКСС сообщает, что с завтрашнего дня территориальные кассы социального страхования будут работать с 7.00 до 17.00. Специалисты учреждения выйдут на работу и в две субботы, 11 и 18 июля.

НКСС предупреждает, что те, кто по различным причинам не сумеют подать соответствующую заявку до конца июля, смогут реализовать своё право на пересмотр пенсии и в ближайшие месяцы. Новые права на пенсию предоставляются начиная с месяца, следующего за тем, в течение которого было подано заявление и необходимые документы в территориальную кассу социального страхования.

С 1 июля 2020 года право на пересмотр пенсии по возрасту получают получатели пенсий, назначенных после 1 января 1999 года, которые набрали не менее чем десятилетний страховой стаж.


 
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