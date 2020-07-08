Овощи в Молдове одни из самых дорогих в СНГ

Стоимость борщового набора сравнили с 2019 годом. 30 июня был проведен аудит цен в супермаркетах Украины, Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Молдовы.

По сравнению с прошлым годом, в среднем цены снизились на 27% на все овощи из борщового набора:

– лук репчатый на 27%

- свекла столовая на 31%,

- капуста на 25%,

- морковь на 30%,

- картофель на 22%.

С одной стороны, это существенный спад цен, но с другой стороны цены в молдавских супермаркетах остаются самыми дорогими во всех странах, прошедших аудит. Только на картофель цена на Украине оказалась несколько выше.

Удивительный феномен произошел в сегменте стоимости на помидоры и огурцы – томаты подешевели на 26%, а огурцы подорожали на 65%. Это тоже намного дороже, чем в странах, прошедших аудит.

Также отмечается снижение стоимости на свежую зелени. Петрушка и укроп продаются дешевле, чем в украинских супермаркетах, но существенно дороже цен в Грузии, Узбекистане и Таджикистане.

В ближайшее время результаты аудита будут опубликованы на сайте east-fruit.com.

Автор: Михаил Генчу