Овощи в Молдове одни из самых дорогих в СНГ

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Экономика
Стоимость борщового набора сравнили с 2019 годом. 30 июня был проведен аудит цен в супермаркетах Украины, Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Молдовы.
По сравнению с прошлым годом, в среднем цены снизились на 27% на все овощи из борщового набора:
– лук репчатый на 27%
- свекла столовая на 31%,
- капуста на 25%,
- морковь на 30%,
- картофель на 22%.
С одной стороны, это существенный спад цен, но с другой стороны цены в молдавских супермаркетах остаются самыми дорогими во всех странах, прошедших аудит. Только на картофель цена на Украине оказалась несколько выше.
Удивительный феномен произошел в сегменте стоимости на помидоры и огурцы – томаты подешевели на 26%, а огурцы подорожали на 65%. Это тоже намного дороже, чем в странах, прошедших аудит.
Также отмечается снижение стоимости на свежую зелени. Петрушка и укроп продаются дешевле, чем в украинских супермаркетах, но существенно дороже цен в Грузии, Узбекистане и Таджикистане.
В ближайшее время результаты аудита будут опубликованы на сайте east-fruit.com.
Автор: Михаил Генчу
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