Сошьет ли Нэстасе тапочки из кожи Плахотнюка?

Наши политики рисуют самые непредсказуемые сценарии развития политического кризиса. Особенно рьяным живописцем стал лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану. По его мнению, олигарх и бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк мечтает увидеть в премьерском кресле… своего злейшего врага Андрея Нэстасе.

Политик считает, что назначение лидера DA на должность премьер-министра даст неплохой шанс Плахотнюку остаться в США.

«Постараюсь объяснить, почему Плахотнюк хочет, чтобы Нэстасе стал премьером, - сказал Мокану в видеообращении на своем канале на YouTube, цитируемом Аdevarul.ro. - Звучит невероятно, не правда ли? Но это единственная возможность Плахотнюка получить гарантию того, что он не будет экстрадирован в Республику Молдова. Какой судья выдаст его Молдове, чтобы его преследовали как Гацкана, как других депутатов, если премьер является его первым врагом, который на площади Великого национального собрания обещал сшить из его кожи тапочки?».

Мокану вспомнил один из лозунгов Платформы DA в период уличных протестных митингов: «Плахотнюк, не забывай, мы сошьем тапочки из твоей кожи». Плахотнюк, по мысли политика, задумал всерьез напугать американцев перспективой тапочек из человеческой кожи. «Нэстасе в Бухаресте пытается через Национальную либеральную партию сделать все возможное, чтобы Майя Санду проголосовала за него в качестве премьер-министра», - уверяет Мокану.

Дела Плахотнюка в США сейчас не блестящи. Месяц назад федеральный суд отклонил его заявление о предоставлении политического убежища. Сейчас, когда Мокану напомнил про тапочки, быть может, эта блестящая мысль будет использована и адвокатами олигарха.

Между тем, лидер DA размечтался не на шутку на весь кабмин во главе с премьером, хотя у фракции всего 11 мандатов в парламенте. Нэстасе неоднократно заявлял, что у него готов список будущего правительства. Поддержку он получил только со стороны депутатов партий Pro Moldova и «Шор». Майя Санду упорно отказывается голосовать за отставку правительства Кику, пока не будет необходимых голосов в парламенте за избрание нового кабмина.

С шористами понятно, их позиция не меняется: они всеми силами будут защищать своего партийного босса, сбежавшего из страны до оглашения приговора по обвинению в финансовом мошенничестве. Тем более, что ему фактически ничего не угрожает по месту нынешнего проживания. А вот безоговорочная поддержка инициативы Платформы DA Андрианом Канду удивляет. Бывший спикер явно не боится того, что Нэстасе «прижмет» его как соучастника кражи миллиарда.

Эксперты предполагают, что бывший спикер с целью остановить реальное расследование, инициированное генпрокурором Александром Стояногло, готов даже проголосовать за Нэстасе. «Мы отправим в отставку это правительство, а дальше что будем делать? - написал Канду на своей странице в Facebook. - Мы должны быть готовы назначить новое. Что это будет за правительство, каков его профиль, кто будет премьер-министром, кто - министрами? Это не так важно. Мы, депутаты Pro Moldova, будем открыты для любого предложения. Я слышал, что Андрей Нэстасе хочет стать премьер-министром. Без проблем. Мы проголосуем за его кандидатуру».

Столкнувшись с упорством Санду, Нэстасе поехал за поддержкой в Бухарест. В румынской столице на высоком уровне он получил заверения: соседи поддержат создание в Кишиневе нового проевропейского правительства, ответственность за которое планирует взять на себя Платформа DA. С таким заявлением Нэстасе выступил в начале нынешней недели на пресс-конференции.

«Неделя, которую я провел в Бухаресте, подтвердила, что правительству DA будет оказана поддержка в осуществлении реформ, в которых так нуждается Республика Молдова, - сказал политик, цитируемый Zdg.md. - Я убедился в том, что будущему правительству, за которое мы хотим взять ответственность, при поддержке Румынии и ЕС удастся вывести Республику Молдова из общего кризиса».

Нэстасе вновь обратился ко всем членам парламента с призывом поддержать вотум недоверия против правительства Кику: «Мы обязаны отказаться от амбиций, оправданий и гордости. Единственное разумное решение - это проевропейское правительство, способное добиться результатов в очень короткие сроки. Теперь ваша очередь, депутаты. Мы призываем вас поддержать вотум недоверия и распустить правительство Кику, чтобы назначить новый кабмин DA».

В воскресенье появилась информация о том, что фракция PAS готова голосовать за социальные проекты правительства Кику. «PAS будет голосовать за бюджет, который предусматривает увеличение зарплат для медиков, компенсации аграриям, помощь для экономики», - написала Санду на своей странице в соцсетях.

Бывший вице-премьер Александр Муравский пояснил, что это бесполезно, потому что проекты в соответствии с процедурой вступают в силу автоматически в случае, если кабмин не отправлен в отставку.

«Это, конечно, хорошо, - говорит он. - Но такое голосование совсем не нужно. Когда правительство берtт на себя ответственность, то тут один механизм: или его отправляют в отставку, голосуя за вотум недоверия, или нет. Если нет, то проекты автоматически становятся законами и голосовать за них не надо».

Почему Санду изменила решение? В понедельник депутаты PAS вместе с другими коллегами из оппозиции бойкотировали заседание парламента.

Николай МЕНЮК