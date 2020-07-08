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Политика
Сырбу был не прав - Чеботарь пока что так и не вернулся в Молдову
08.07.2020

Отчего "СырБор" - "выходные" несколько затягиваются. Депутат Pro Moldova Владимир Чеботарь так и не вернулся в страну - он уехал, едва лишь прошли обыски в бывшем офисе ДПМ, но его партийный коллега Сергей Сырбу тут же уточнил, что Чеботарь, мол, уехал лишь на выходные в запланированный отпуск. То, что Сырбу, как минимум, слукавил, ясно спустя несколько дней - на улице среда, выходные уже давно как прошли, а Чеботарь так и не появился.

Возможно, это действительно отпуск, но уж точно не "просто уехал на выходные", как утверждал Сырбу (тому, впрочем, лгать не привыкать). На официальной странице Чеботаря в Facebook последняя запись датирована 3 июля, то есть в пятницу - в тот день, когда он, судя по всему, и покинул страну. С тех пор там - глухо. Так что похоже на то, что дыма без огня не бывает.

В любом случае, версия с отпуском изначально выглядела не очень-то - идет яростная борьба за власть, за каждый голос разворачиваются шекспировские страсти, и тут Чеботарь вдруг отправляется в отпуск, лишая партию голоса, да еще и обрекает себя на двухнедельную самоизоляцию по возвращению!? Согласитесь, это абсурдно в данный момент.

Авто: Дан Дудка


 
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