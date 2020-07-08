Если ты хочешь помочь своей стране, тебе не обязательно заниматься политикой

Интервью с Игорем Рошкой, директором компании по производству колбасных изделий “Rogob“

O: Господин директор, что значит лично для Вас заниматься бизнесом?

И. Г.: Я являюсь адептом идеи, что только бизнес, в который вложено много страсти и самоотверженности, только бизнес, от которого получаешь удовольствие, может приносить прекрасные результаты. Вот почему для меня мои бизнес-проекты являются частью моей души. Я вкладываю много сил во все, что делаю, и горжусь тем, что могу сочетать полезное с приятным.

O: Откуда взялся у Вас такой подход? Не очень-то встречается он у других бизнесменов?

И. Г.: Вероятно, свое веское слово тут сказало “образование”, которое я получил, а также среда, в которой я сформировался как личность. Я хочу напомнить вам о том, что “Rogob” – это семейный бизнес: мои родители дали старт этому бизнесу, работая очень много, чтобы довести его до того уровня, на котором он находился, когда я принял управление компанией. “Rogob“– это плод нашей совместной деятельности – родителей и моей. Мы взрастили свой собственный бизнес с большой любовью, и я благодарен своим родителям за то, что они дали мне шанс не только наблюдать за годами напряженного труда и усилий, но и принимать участие в этой работе и вносить свой вклад. Таким образом, я полюбил бизнес моих родителей, почувствовал его как часть моей души, работая с той же преданностью и самоотверженностью, что и они в свое время.

O: Не могли ли Вы чуть-чуть “приподнять завесу” и рассказать, что представляет собой “Rogob“ в настоящее время?

И. Г.: “Rogob” является крупнейшей и современной молдавской компанией, производящей колбасные изделия и мясные деликатесы. Производственные площади компании занимают 5000 м², а производственная мощность превышает 50 тонн готового продукта в сутки. В настоящее время компания владеет 26 собственными магазинами и представляет свою продукцию примерно в 5000 других коммерческих единиц.

В последние годы ООО “Rogob“ неизменно следовало восходящему курсу развития по всем направлениям деятельности. Так, с 2015 г. по 2019 г. общий объем инвестиций “Rogob” достиг более 415 млн. леев (более 20 млн. евро). В то же время и оборот компании неуклонно развивался с 357 млн. леев в 2015 году до 566 млн. леев в 2019 году. В целом, за последние пять лет оборот составил 2,3 млрд. леев или почти 115 млн. евро.

Растущие показатели компания зарегистрировала и в плане рабочих мест – если в 2015 году численность персонала составляла 488 человек, то в 2019 году достигла 653. Только за прошлый год было создано 88 новых рабочих мест. И фонд оплаты труда тоже неуклонно рос – примерно с 11 млн. леев в 2015 году до около 45 млн. леев в 2019 году. В общей сложности, за последние пять лет компания выплатила зарплат на сумму более 138 млн. леев. Помимо зарплат, общая сумма отчислений предприятия “Rogob” на социальное и медицинское страхование своих работников составила около 35 млн. леев. За последние пять лет эти взносы выросли примерно с 3 млн. леев в 2015 году до почти 10 млн. леев в 2019 году.

Если коснуться налогов и сборов, уплаченных “Rogob” в последние пять лет, то эта цифра равна 319 млн. леев или более 15 млн. евро. Объем этих платежей в 2015 году составлял более 29 млн. леев, а в 2019 году достиг более 84 млн. леев.

Все эти данные говорят о том, что “Rogob” – это стабильно развивающееся предприятие, которое завоевывает все чаще признание и авторитет качеством своей продукции и современными подходами. Не зря в настоящее время “Rogob” занимает примерно 27% рынка, на котором представляет свою продукцию.

Таких компаний, как “Rogob”, в Молдове мало. Фактически, они в основном и формируют то, что называется реальным сектором экономики.

O: Кажется, Вы полны решимости не только сохранять и развивать то, что унаследовали, но и расширяться…

И. Г.: Я понимаю ваш намек, вы, вероятно, имеете в виду новые бизнес-проекты – “Unic” и “Gemeni“. Да, это правда, пример моих родителей был для меня всегда, возможно, наилучшим жизненным уроком – я понял, что добиться успеха можно только через труд, и если ты хочешь постоянно развиваться, то постоянно нужно ставить перед собой новые цели и стремиться к их достижению.

Первоначально я был сосредоточен на постоянном развитии компании “Rogob”, и без ложной скромности скажу, что мне удалось не только диверсифицировать ассортимент продукции, но и расширить как собственную сеть магазинов, так и присутствие в других коммерческих единицах. После достижения поставленной цели (которая, кстати, не конечная, а, скорее, промежуточная, поскольку развитие – это непрерывный процесс для “Rogob“), я решил использовать другие возникшие возможности – сначала “Unic“, а затем и “Gemeni“. Не думаю, что в истории Республики Молдова как независимого государства было сделано много инвестиций такого рода. Я взял на себя все риски, связанные с инвестициями, понимая, что речь идет не только о бизнесе, но и о людях, о двух эталонных брендах для экономики Республики Молдова. Я буду работать и дальше, развивать эти новые бизнес-проекты и выводить их на новый уровень.

O: Господин Рошка, и все-таки я Вас не понимаю: “Rogob” давал вам возможность проживать свою жизнь так, как многие могут только мечтать. Зачем Вам понадобилось брать на себя дополнительные заботы?

И. Г.: Да, это правда, что за счет предприятия “Rogob” я мог бы проживать свою жизнь так, как мне нравится, и не брать на свою голову дополнительные проблемы. Но я не тот человек, которому нужна просто красивая жизнь. Наоборот, я бы не чувствовал себя совсем комфортно, если бы провел остаток своей жизни на экзотических пляжах или в самых красивых местах на земле, зная, что обладаю и необходимыми способностями, и необходимыми возможностями для содействия развитию экономики моей страны, созданию новых рабочих мест, процветанию страны в целом. Не знаю, как для других, но для меня патриотизм означает, в том числе, поставить свои способности на службу своей стране. Если бы все люди со способностями и возможностями вносили бы бо́льший вклад, чем сейчас, то Молдова превратилась бы, как в известной балладе, – в райский сад.

O: Как, на Ваш взгляд, должны выглядеть идеальные отношения между бизнесом и государством?

И. Г.: Я твердо убежден, что государство и бизнес должны поддерживать своего рода стратегическое партнерство, основанное на взаимном интересе. Те, кто представляют государство, должны всегда исходить из того, что чем более развита деловая среда, тем более процветающей будет национальная экономика, и это в конечном итоге будет означать бо́льшую способность государства справляться с социальными потребностями. Чем более развит бизнес, тем больше налогов выплачивается, таким образом и государство получает гораздо больше возможностей повышать зарплаты бюджетникам, увеличивать пенсии и социальные пособия, инвестировать в инфраструктурные проекты. Нигде в мире вы не найдете развитого государства без сильной экономики. Поэтому я твердо убежден, что государство и бизнес-сообщество обречены (если позволительно использовать этот термин) на хорошие отношения, основанные на уважении и взаимном интересе, чтобы в конечном итоге результаты этого партнерства принесли пользу гражданам.

O: Какое место в Вашей бизнес-философии занимает сотрудник?

И. Г.: Основное место – без компетентных, профессиональных, преданных своему делу людей, которым нравится то, что они делают, ни один бизнес не может быть успешным. Сотрудники должны стимулироваться не только зарплатой, но и возможностями постоянного роста. Они должны воспринимать свою деятельность, в том числе как возможность повысить свой профессиональный уровень. Чем профессиональнее становится сотрудник, тем больше возможностей открывается перед ним. У нас есть много случаев, когда успешные менеджеры начинали с самого низкого уровня, но достигали максимумов именно из-за того, что им были вовремя предоставлены возможности для профессионального роста, и они не упустили их. Я не знаю, как в других компаниях, но мы уделяем особое внимание не только созданию хороших условий труда для наших сотрудников, но и постоянным инвестициям в их профессионализм.

O: У Вас интересные подходы и идеи, которые, безусловно, должны воплотиться и на государственном уровне. Я считаю, что человек с Вашими результатами и способностями справился бы и на посту министра экономики, и даже в должности премьер-министра. Не посещают ли Вас подобные мысли?

И. Г.: Нет, не посещают, потому что я считаю, что каждый человек должен вносить свой вклад в развитие страны с той позиции, которая позволяет наилучшим образом реализовать свои способности. Я нахожусь на своем месте и буду продолжать развивать свои бизнес-проекты, тем самым способствуя развитию экономики страны и повышению потенциала государства в решении проблем социального характера. Если ты хочешь помочь своей стране, тебе не обязательно заниматься политикой – просто нужно делать то, что лучше всего умеешь, и быть справедливым.

O: Благодарим Вас и желаем дальнейших успехов!