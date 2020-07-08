Мнение: Новое правительство будет еще более нестабильным, чем нынешнее

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что те, кто решают судьбу нынешнего правительства – это ПДС и Майя Санду, остальные компоненты оппозиции уже определились, сообщает ТРИБУНА.

«Итак, досрочные выборы не могут состояться одновременно с президентскими осенью этого года. Так Конституционный суд толкует положения Конституции. Те, кто решают судьбу нынешнего правительства – это ПДС и Майя Санду, остальные компоненты оппозиции уже определились.

Либо она идет вперед с голосами олигархических групп и правительство свергнуто, а новое правительство должен представлять собой разделение мест между ПДС, Платформой ДА с Канду и Шором. Но что, если даже и после своего избрания новое правительство будет еще более нестабильным, чем нынешнее. Не говорю уже о компетенции, а о стабильности (4 партии вместо 2 правящих партий).

Или ПДС ждет президентские выборы, с мыслью о том, что выиграет, после чего пойдет по вышеприведенному сценарию, возможно с привлечением демократов (если/после того, как Игорь Додон не будет переизбран президентом)», написал Ченушэ в социальной сети.

Андриана Кептине