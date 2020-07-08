Журналист Виктор Никитуш утверждает, что в Республике Молдова происходит наихудший сценарий – политический кризис налагается на пандемию, сообщает ТРИБУНА.

«Политический кризис в полном разгаре. Кризис в области здравоохранения продолжается: в Республике Молдова было подтверждено 17 814 случаев заражения новым коронавирусом, а заболеваемость растет. Как у молдаван, происходит наихудший сценарий – политический кризис налагается на пандемию. Я не хочу быть пессимистичным, но в контексте, в котором заболеваемость COVID-19 составляет 582/100 тысяч жителей, постепенно увеличиваясь, мы можем закончить тем, что по соображениям общественного здоровья предвыборные мероприятия, запланированные на осень, могут не состояться.

И вместо того, чтобы посчитать первокурсников, мы будем считать гробы. Кстати, ни одно другое правительство не смогло бы справиться с проблемами коронавирусной пандемии – как говорят 53% респондентов согласно последним социологическим исследованиям. Что касается нынешней парламентской арифметики – то в нынешнем законодательном органе с самого начала было всего 100 депутатов. В результате заявления Гацкана о сложении мандата это число стало 99. Ни у социалистов, ни у антисоциалистов нет юридического большинства в 51 депутат. Отсюда и шагаем на одном месте», написал Никитуш в социальной сети.

По его словам, политическое будущее не связано с действиями или бездействиями партий, оно связано с поведением вируса.

«Коронавирусу не нравится политика – поэтому он портит все планы. Политическое бюро парламента Республики Молдова должно, по взаимному согласию, найти выход из ситуации простаивания на месте. В противном случае, оппозиция также будет нести прямую ответственность за зловещий отсчет, который наступит», заключил Никитуш.

Андриана Кептине