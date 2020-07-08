Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 8 июля 2020

По словам медиков, все больше в Молдове больных коронавирусом, у которых просто нет симптомов этого страшного заболевания. Если говорить о цифрах, то это около 50 процентов всех выявляемых заразившихся (в основном, это молодые и взрослые люди до 45 лет). Это очень хороший показатель, позволяющий говорить о том, что ковид вот-вот будет повержен.

Главное - носить маски в людных местах и соблюдать безопасную дистанцию.

Ну, а на 6.00 утра 8 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

18 141 (+235) - заражены с начала эпидемии

6 297 - активных случаев на этот час.

2561 (+15) - заболевшие медики

1647 - проведено тестов, из которых 1040 - это первичные

Лидеры: Кишинев - 123, Оргеев - 14, Яловены - 13

391 - в тяжелом состоянии

29 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1083 - в состоянии средней тяжести.

25109 - дома, под наблюдением.

603 (+8) - умерли.

11241 (+194) - вылечились.