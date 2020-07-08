Несколько бассейнов и ночных клубов Молдовы проигнорировали запреты

Сохраняется угроза распространения коронавируса.

Несмотря на запреты, несколько заведений отдыха, среди которых есть ночные клубы и бассейны, решили проигнорировать постановления властей, и открылись в Кишиневе и в пригороде.

Из-за пандемии COVID-19 граждане республики не могут выехать к морю, поэтому спрос на отдых и купание в бассейне или отдых в ночных клубах, возрос в несколько раз.

В воскресенье десятки отдыхающих были пойманы с поличным – они отдыхали и загорали на территориях столичных и пригородных бассейнов.

Сами сотрудники заведений не видят никакой проблемы, так как «приняты все меры для безопасности» - сохраняется физическая дистанция между посетителями, включая расстояние между лежаками.

- Люди хотят загорать, все-таки лето.

– И вы впустили их?

– Почему нет? Лежаки расставлены на расстоянии.

Администраторы не пожелали общаться с журналистами ТВ8, и заявили, что будут отвечать только сотрудникам правоохранительных органов.

- Вы не были у нас, откуда вы знаете?

– Есть фотографии в Instagram, Facebook и других сетях.

– Тогда обращайтесь к тем, кто их публикует.

На звонки других бассейнов Кишинева и прилегающих к городу зон отдыха сотрудники с радостью дали нужную информацию.

- Да, да, мы работаем, приходите.

– Когда? Нужно записаться заранее?

– Нет, приходите в любое время без предварительной записи.

В других случаях, включая бассейны спортивных залов и площадок, по телефону сообщали, что бассейны откроют в понедельник, несмотря на то, что снятия запрета нет и не планируется ближайшие дни.

В одном из спортклубов даже продемонстрировали, какие меры были приняты – было открыто ограниченное количество шкафчиков, а в бассейн пускали не более четырех посетителей.

Эксперты Национального агентства общественного здравоохранения утверждают, что в бассейнах большой риск заражения.

- Практически невозможно держать дистанцию ​​между людьми, которые находятся в бассейне, и применять такую меру защиты, как маска. Места, где они сидят, невозможно дезинфицировать. И деятельность ночных клубов на данный момент запрещена. Но и в этом случае ограничения забываются, - заявил Дмитрий Капмарь, эпидемиолог из НАОЗ:

Напомним, что деятельность бассейнов, ночных клубов и всех зон отдыха запрещена решением № 17 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Экономическим агентам, нарушающим ограничения, грозят штрафы до 75 000 леев.

Сотрудники правоохранительных органов будут проводить проверки.

Автор: Михаил Генчу