Несколько бассейнов и ночных клубов Молдовы проигнорировали запреты

|
|
...
|
Общество
Сохраняется угроза распространения коронавируса.
Несмотря на запреты, несколько заведений отдыха, среди которых есть ночные клубы и бассейны, решили проигнорировать постановления властей, и открылись в Кишиневе и в пригороде.
Из-за пандемии COVID-19 граждане республики не могут выехать к морю, поэтому спрос на отдых и купание в бассейне или отдых в ночных клубах, возрос в несколько раз.
В воскресенье десятки отдыхающих были пойманы с поличным – они отдыхали и загорали на территориях столичных и пригородных бассейнов.
Сами сотрудники заведений не видят никакой проблемы, так как «приняты все меры для безопасности» - сохраняется физическая дистанция между посетителями, включая расстояние между лежаками.
- Люди хотят загорать, все-таки лето.
– И вы впустили их?
– Почему нет? Лежаки расставлены на расстоянии.
Администраторы не пожелали общаться с журналистами ТВ8, и заявили, что будут отвечать только сотрудникам правоохранительных органов.
- Вы не были у нас, откуда вы знаете?
– Есть фотографии в Instagram, Facebook и других сетях.
– Тогда обращайтесь к тем, кто их публикует.
На звонки других бассейнов Кишинева и прилегающих к городу зон отдыха сотрудники с радостью дали нужную информацию.
- Да, да, мы работаем, приходите.
– Когда? Нужно записаться заранее?
– Нет, приходите в любое время без предварительной записи.
В других случаях, включая бассейны спортивных залов и площадок, по телефону сообщали, что бассейны откроют в понедельник, несмотря на то, что снятия запрета нет и не планируется ближайшие дни.
В одном из спортклубов даже продемонстрировали, какие меры были приняты – было открыто ограниченное количество шкафчиков, а в бассейн пускали не более четырех посетителей.
Эксперты Национального агентства общественного здравоохранения утверждают, что в бассейнах большой риск заражения.
- Практически невозможно держать дистанцию между людьми, которые находятся в бассейне, и применять такую меру защиты, как маска. Места, где они сидят, невозможно дезинфицировать. И деятельность ночных клубов на данный момент запрещена. Но и в этом случае ограничения забываются, - заявил Дмитрий Капмарь, эпидемиолог из НАОЗ:
Напомним, что деятельность бассейнов, ночных клубов и всех зон отдыха запрещена решением № 17 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Экономическим агентам, нарушающим ограничения, грозят штрафы до 75 000 леев.
Сотрудники правоохранительных органов будут проводить проверки.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|