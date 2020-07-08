Канду и Санду будут в одной «упряжке» - подтверждено

Токсичный симбиоз в действии - теперь ясно, была ли Санду против Плахотнюка. Pro Moldova вряд ли имеет шансы на борьбу за кресло президента, их не было и в 2016-м году, когда ДПМ (а то, что нынешняя Pro Moldova - это ядро бывшей, неочищенной Демпартии, общеизвестно) была вынуждена снять кандидатуру Мариана Лупу, как не вызывающую доверия. И, если вы хорошо помните, снимая кандидатуру Лупу, Канду и компания тогда призвали голосовать за Санду.

Тогда это было с возмущением встречено самой Санду и ее лагерем - мол, мне такая поддержка не нужна, я не хочу запачкаться! Прошли четыре года - и Канду снова заявил о том, что намерен поддержать Санду и в первом, и во втором туре президентских выборов. Его спросил об этом журналист Георге Гонца в рамках телепередачи "Puterea a patra", и Канду в ответ разразился честолюбивыми планами построения "общей коалиции против Додона", выразив готовность помогать Санду всеми возможными способами - не только голосами, но и политически, а также в области логистики.

Совершенно очевидно, что угроза со стороны Санду, которая декларирует намерения "очистить политику Молдовы", не особо пугает Канду, который, в отличие от нас, знает, о чем идут переговоры с "западными партнерами", какие в этой игре ставки, и какова истинная цена подобных заявлений этой дамы. В принципе, эта ситуация говорит о данном симбиозе все - и не стоит удивляться, если на сей раз Санду промолчит и примет поддержку Канду. Ей ведь очень хочется стать президентом...

Характерно и то, что шансы Нэстасе Канду оценивает крайне пренебрежительно, ссылаясь на низкий рейтинг:

- Когда двое или трое человек говорят, что ты пьян, иди и ложись. Если видишь тренд в опросе, нужно его принять, - в такой, не совсем этичной форме выразила свою мысль "правая рука Плахотнюка".